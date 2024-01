Fabien Galthié a décidé de relâcher six joueurs de son groupe de trente-quatre. Parmi eux, Melvyn Jaminet, Gaëtan Barlot ou Émilien Gailleton vont retrouver leurs clubs.

Premiers turnovers pour le XV de France. Fabien Galthié a relâché six joueurs, comme prévu dans le cadre de la nouvelle convention entre la FFR et la LNR. Melvyn Jaminet (Toulon), Gaëtan Barlot (Castres), Émilien Gailleton (Pau), Mathias Halagahu (Toulon), Esteban Abadie (Toulon) et Alexandre Roumat (Toulouse) seront ainsi à la disposition de leurs clubs pour le compte de la 13ème journée de championnat. Pour rappel, cinq joueurs identifiés "à haut potentiel" remplacent les relâchés de la semaine, à savoir Posolo Tuilagi (Perpignan), Théo Attissogbe (Pau), Lenni Nouchi (Montpellier), Léo Barré (Stade français), Maxime Baudonne (Racing 92).

Ils sont conservés dans le groupe de 34 Piliers : Baille, Wardi, S. Taofifenua, Aldegheri, Atonio, Laclayat Talonneurs : Marchand, Mauvaka Deuxièmes ligne : R. Taofifenua, Woki, Gabrillagues Troisièmes ligne : Alldritt, Cros, Jelonch, Ollivon, Boudehent Demis de mêlée : Le Garrec, Lucu Demis d'ouverture : Gibert, Jalibert Centres : Danty, Depoortere, Fickou, Moefana Ailiers : Bielle-Biarrey, Penaud, Lebel Arrières : Ramos

Toulon pourra compter sur ses "internationaux"

Au milieu de ce chassé-croisé, le RCT récupère ainsi trois joueurs qui ne seront pas de trop pour affronter La Rochelle (samedi, 21 heures). Après une campagne européenne décevante, marquée par quatre défaites en autant de rencontres, les Toulonnais tenteront de redémarrer la machine face au double champion d'Europe, qui sera notamment privé de Grégory Alldritt, Uini Atonio ou Jonathan Danty.