Pour affronter l'Irlande ce vendredi soir (21h) à l'Orange Vélodrome de Marseille en ouverture du 6 Nations 2024, Fabien Galthié a annoncé un XV de départ avec cinq changements par rapport au dernier quart de finale de la Coupe du monde. À l'image de Paul Gabrillagues qui fait donc officiellement son retour en Bleu, ou Yoram Moefana titulaire sur l'aile.

Ce mercred 31 janvier, le sélectionneur du XV de France a annoncé les 23 joueurs qui prendront part à la rencontre face à l'Irlande pour le premier match du Tournoi des 6 Nations 2024. Pour ce choc tant attendu à l'Orange Vélodrome de Marseille (vendredi 21h), l'ossature majeure est similaire à celle qui s'était inclinée d'un tout petit point au Stade de France en quart de finale de la Coupe du monde. Dix éléments du XV de départ sont reconduits, à l'image de la première ligne Baille-Mauvaka-Atonio.

Gabrillagues - Willemse en deuxième ligne

C'est une deuxième ligne inédite en Bleu qui débutera donc face aux Irlandais du capitaine Peter O'Mahony. Les deux joueurs titularisés par le staff bleu ont connu une seule feuille de match commune, c'était le 16 mars 2019 lors du 6 Nations en Italie, Gabrillagues avait d'ailleurs remplacé Willemse. Le Parisien, 16 sélections en Bleu dont la dernière remonte au quart de finale perdu en 2019 au Japon, fait donc son grand retour sous le maillot frappé du coq. Un choix au nom du combat et du travail de l'ombre. Un retour au sommet que l'intéressé n'imaginait pas vraiment : "Pour être honnête, je ne m'y attendais pas. C'était vraiment une très bonne surprise et je suis content" livrait-il la semaine dernière.

À ses côtés, un cadre du XV de France de l'ère Galthié l'accompagnera. Absent de la Coupe du monde en France en raison d'une blessure à une cuisse, le Montpellierain Paul Willemse portera bien le numéro 5. Cameron Woki, titulaire face aux Springboks le 15 octobre dernier, débutera lui sur le banc. À ces postes, le XV de France connaît deux importantes blessures : celles des Toulousains Thibaut Flament (pied) ou encore Emmanuel Meafou (genou). Bastien Chalureau, présent au Mondial, n'a pas été rappelé. Devant toujours, Anthony Jelonch est l'absent majeur de la troisième ligne tricolore, il est remplacé par son coéquipier en club François Cros pour ce match. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou, le Gersois sera éloigné des terrains pendant de longs mois.

Moefana sur l'aile

Alors qu'on pouvait penser que l'absence d'Antoine Dupont, parti pour un nouveau défi avec le VII de France, serait la seule nouveauté, il y aura finalement un autre changement dans la ligne arrière. Le trois-quart centre polyvalent de l'Union Bordeaux-Bègles Yoram Moefana sera titularisé sur l'aile des Bleus en lieu et place de Louis Bielle-Biarrey, titulaire lors de la défaite en quart de finale du Mondial. Face à une Irlande connue pour sa densité physique, le puissant joueur de Nouméa a donc les faveurs du staff. Bielle-Biarrey, pouvant évoluer aux postes d'ailier et d'arrière, débutera sur le banc. Tout comme Nolann Le Garrec. Le demi de mêlée racingman, en grande forme depuis le début de la saison, a doublé Baptiste Couilloud et a donc gagné sa place sur la feuille de match.

La composition face à l'Irlande 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty , 11. Moefana ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Gabrillagues ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille Remplaçants : 16. Marchand, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. R. Taofifenua, 20. Woki, 21. Boudehent, 22. Le Garrec, 23. Bielle-Biarrey.

La rencontre sera arbitrée par l'Anglais Karl Dickson.