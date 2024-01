Mercredi matin, le sélectionneur Fabien Galthié et son bras droit Patrick Arlettaz ont largement commenté la première composition d’équipe de ce nouveau mandat. Pour rappel, le XV de France affrontera l’Irlande à Marseille vendredi soir (21 heures).

17 trentenaires sur la feuille de match

Ce qui peut étonner, au sein de la première composition d’équipe du second mandat de Fabien Galthié à la tête de l’équipe de France, c’est la présence de dix-sept trentenaires sur les vingt-trois joueurs sélectionnés. En filigrane, il y a donc cette question : est-il possible de conduire ces joueurs-là jusqu’à la prochaine Coupe du monde australienne, prévue en 2027 ? Ici, Galthié assume totalement : « D’abord, ce sont les meilleurs joueurs français qui porteront le maillot vendredi soir. Ce sont aussi des joueurs ayant connu l’équipe de France depuis quatre ans, avec 90 % de victoires sur les deux dernières années. […] A mon sens, il n’y a pas de raison pour qu’il y ait de rotation par rapport à l’âge. Ces gens-là sont les meilleurs à leur poste. Ils représentent donc pour la sélection la force maximale, sur ce match. » C’est entendu . Mais pour la suite, alors ? « On ne peut pas savoir : la sélection, c’est précaire. Qui plus est sur un voyage de quatre ans. Beaucoup d’obstacles seront sur notre chemin : des blessures, des baisses de forme... Mais on pense que l’on peut amener 90 % de ces joueurs en 2027. » Pour rappel, les récents champions du monde sud-africains comptaient en France une moyenne d’âge sensiblement égale à 31 ans.

Les surprises Gabrillagues et Moefana : pourquoi ?

Dans le 15 de départ, deux surprises sont à signaler : en deuxième-ligne, la présence de Paul Gabrillagues en lieu et place de Cameron Woki et celle, sur l’aile gauche, de Yoram Moefana quand on y attendait plutôt Louis Bielle-Biarrey, titulaire lors du dernier quart-de-finale de Coupe du monde face aux Sud-Africains. Sur cette question précise, c’est Patrick Arlettaz, l’adjoint de Fabien Galthié en charge de l’attaque tricolore, qui a d’abord répondu à Marcoussis : « On avait des profils très différents sur chacun de ces postes. Yoram (Moefana) est très en forme depuis le début de saison et a une dimension physique évidente. Paul (Gabrillagues), c’est la même chose : il a une grande capacité à enchaîner les tâches obscures, qui plus est au niveau des plaquages. D’un autre côté, Cameron (Woki) et Louis (Bielle-Biarrey) ont aussi un potentiel « Facteur X » très fort, que ce soit en tant que finisseur ou de sauteur en touche. Mais vendredi soir, les Irlandais vont développer beaucoup de séquences, il va falloir y répondre. » Au soutien, Fabien Galthié développait : « Le choix qui se présentait à nous était le suivant : intensité courue ou intensité combattue. […] Vendredi soir, l’Irlande va nous proposer deux cent plaquages, deux cent rucks. Soit autant de phases sans possession. L’intensité combattue, l’intensité émotionnelle, tout ça va donc être déterminant. […] Il nous semble qu’on a aujourd’hui opté pour le bon équilibre. Ce match, ça fait d’ailleurs deux mois qu’on le prépare avec le staff. On va jouer la deuxième nation mondiale, qui reste sur 17 victoires en 18 matchs. Mais l’obstacle fait partie du chemin et nous apprécions ce contexte. On est là pour ça. On est solide. »

\ud83d\udea8 \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 La composition des Bleus avec Yoram Moefana et Paul Gabrillagues titulaires pour affronter l'Irlande ! #XVdeFrance #6Nations2024



Plus d'infos > https://t.co/XluOlz9CvG pic.twitter.com/2oumz1jHoD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 31, 2024

Le capitanat de Gregory Alldritt

Beaucoup de choses ont évolué ou sont en train de le faire, dans le microcosme du XV de France : un nouveau staff technique, un nouveau projet de jeu, un nouveau directeur de la performance : « On a gardé une trame essentielle mais on a changé quelques détails, disait Fabien Galthié mercredi matin. C’est la version 11 de la préparation et du projet de jeu. Des petits détails ont donc changé en attaque ou en défense. Nicolas Jeanjean (le nouveau directeur de la performance) a aussi apporté une vision plus pointue pour que l’on soit mieux préparés, collectivement et individuellement. » Mais en équipe de France, la grande nouveauté concerne surtout cette année le capitanat de Gregory Alldritt : « On a fait monter Thomas Ramos et Maxime Lucu dans le groupe des leaders pour pallier la blessure d’Anthony Jelonch et le choix de carrière d’Antoine Dupont. Concernant le capitanat, on voulait une nouvelle personnalité et quelqu’un doté d’une belle expérience avec nous : Gregory Alldritt est là depuis quatre ans, joue dans une équipe très européenne dans son identité et a récemment pris deux mois de vacation après le Mondial pour être prêt lors de ce Tournoi des 6 Nations. Il peut apporter son énergie, sa sensibilité et son côté européen (le père de Gregory Alldritt est écossais). »

Jusqu’ici, le XV de France aborde donc le Tournoi des 6 Nations de façon sereine et sans trop se focaliser sur l’absence d’Antoine Dupont . A ce sujet, le sélectionneur national concluait: « C’est l’occasion de saluer Antoine, qui a été excellent le week-end dernier contre le Racing. Il a choisi la parenthèse du rugby à 7 et je l’en félicite. C’est bien de respirer et de sortir du cadre, d’une manière ou d’une autre. Maxime Lucu, qui est quasiment avec nous depuis le mandat, a néanmoins toujours été bon, voire très bon avec nous. C’est à lui de prendre la charge avec sérénité. Nolann Le Garrec ? Il est là depuis le Japon : il a toujours été convaincant lors des entraînements et très performant avec le Racing 92, depuis le début de saison. Cette émulation dans le rugby français, je la vois positive. »