À l'occasion du déplacement à Marseille vendredi soir (21h) pour y affronter la France, Andy Farrell a dévoilé les 23 joueurs qu'il a sélectionnés. Surprise dans le groupe : pas de Garry Ringrose au centre du terrain ni même dans le groupe. Pour la première sans le néo-retraité Jonathan Sexton, c'est Jack Crawley qui endossera le numéro 10 et ses responsabilités.

Le choc devrait bien tenir toutes ses promesses ! C'est en tout cas ce que laisse espérer le XV très costaud aligné par Andy Farrell pour affronter les Bleus vendredi soir à l'Orange Vélodrome. Après la composition dévoilée par Fabien Galthié, le boss du jeu irlandais a, à son tour, dévoilé son quinze. Et il réserve quelques surprises.

Ringrose touché à l'épaule

En premier lieu, c'est évidemment l'absence du talentueux et régulier trois-quarts centre du Leinster Garry Ringrose (56 sélections). En raison d'une blessure à l'épaule, un des tous meilleurs joueurs du monde à son poste ne foulera donc pas la pelouse du Vel', pour le plus grand bonheur de la ligne arrière française. Mais pas de chance, son remplaçant n'est pas vraiment un novice du milieu, ni un véritable cadeau pour la paire Danty-Fickou. En effet, c'est l'expérimenté Robbie Henshaw (30 ans) et ses 67 sélections qui le remplaceront en numéro 13 et sera associé au bulldozer du Connacht Bundee Aki. Alors que Mack Hansen n'est pas apte non plus, Calvin Nash, ailier du Munster, tiendra sa place. À 26 ans, le Munsterman compte une seule sélection face à l'Italie en tournée estivale.

O'Mahony capitaine

Toujours du côté des gars de Limerick, voilà un autre joueur du Munster qui prend place dans le XV. Jack Crowley (24 ans) endosse donc le numéro 10 et remplace la légende néo-retraité Jonny Sexton, parti après le Mondial. Un choix d'Andy Farrell qui propulse donc titulaire le jeune ouvreur pour la première fois dans un match du Tournoi des Six Nations. Il sera associé à l'habituel Gibson-Park tandis que Conor Murray, bientôt 35 ans, sera sur le banc.

Devant, le deuxième ligne Joe McCarthy commencera la rencontre, James Ryan sera lui sur le banc. Sinon, c'est du classique qu'a choisi Andy Farrell avec ses cadres Porter, Sheehan, Furlong. La troisième ligne aussi est assez impressionnante avec le capitaine Peter O'Mahony (101 sélections).

Le XV de l'Irlande 15. Keenan ; 14. Lowe, 13. Henshaw, 12. Aki, 11. Nash ; 10. Crowley ; 9. Gibson-Park ; 8. Doris ; 7. van der Flier ; 6. O’Mahony (cap) ; 5. Beirne, 4. McCarthy ; 3. Furlong ; 2. Sheehan ; 1. Porter



Remplaçants : 16. Kelleher, 17. Healy, 18. Bealham, 19. Ryan, 20. Baird, 21. Conan, 22. Murray, 23. Frawley

L'arbitre de la rencontre sera M.Dickson.