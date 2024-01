Fabien Galthié a annoncé sa composition d'équipe pour affronter le XV du Trèfle ce mercredi en fin de matinée. Grégory Alldritt connaîtra donc son premier capitanat avec les Bleus alors que Mauvaka portera le numéro deux pour la première fois lors d'un Tournoi des 6 Nations... Voici les chiffres à connaître à l'aube du choc face à l'Irlande !

13 changements sur la feuille par rapport au dernier match face à l'Irlande

Le dernier match face à l'Irlande marquait la fin d'une série historique de 14 victoires pour le XV de France. C'était lors du dernier Tournoi des 6 Nations où les Bleus s'inclinaient 32-19 sur la pelouse de l'Aviva. Cette fois, l'équipe qui affrontera ce XV du Trèfle sera bien différente avec pas moins de treize changements sur la feuille de match. Dans le XV de départ, Fabien Galthié a dû effectuer sept changements.

Danty retrouve sa place au centre, Moefana remplace Dumortier à l'aile, Jalibert relaye Ntamack (forfait) à l'ouverture, Lucu remplace Dupont qui se prépare pour les Jeux olympiques, Cros prend la place de Jelonch (forfait), Gabrillagues "profite" de l'indisponibilité de Flament en deuxième ligne et enfin Mauvaka détrône Marchand au poste de talonneur. Lors du dernier match Barlot, Falatea, Cros, Macalou, Couillloud et Jalibert figuraient sur le banc.

Gabrillagues, 1580 jours plus tard

C'est l'une des surprises du deuxième mandat de Fabien Galthié. Paul Gabrillagues fera son retour en tant que titulaire sous le maillot frappé du coq 1580 jours plus tard. Voilà plus de quatre ans que le deuxième ligne du Stade français n'avait plus débuté un match en Bleu. La dernière titularisation de Gabrillagues avec le XV de France remonte au 6 octobre 2019. C'était lors de la Coupe du monde au Japon face au Tonga. Il était entré en jeu lors du quart de finale face aux Gallois.

1er capitanat en bleu pour Alldritt

Alors qu'Antoine Dupont s'octroie une parenthèse pour la préparation olympique, la logique aurait voulu que le capitanat revienne à Charles Ollivon. Mais le sélectionneur du XV de France en a décidé autrement. Pour lancer ce nouveau mandat Fabien Galthié annonçait le capitanat de Grégory Alldritt. Le capitaine rochelais succède donc au Toulonnais au moins pour le Tournoi des 6 Nations.

\ud83d\udea8 \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 La composition des Bleus avec Yoram Moefana et Paul Gabrillagues titulaires pour affronter l'Irlande ! #XVdeFrance #6Nations2024



Plus d'infos > https://t.co/XluOlz9CvG pic.twitter.com/2oumz1jHoD — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 31, 2024

9 titularisations pour Mauvaka, une première lors d'un Tournoi des 6 Nations

C'est l'un des choix forts de cette première composition d'équipe post-Coupe du monde. Fabien Galthié et son staff ont décidé de titulariser Peato Mauvaka pour affronter l'Irlande. Cette rencontre signera la neuvième titularisation du Toulousain mais surtout sa première titularisation lors d'un Tournoi des 6 Nations. Souvent remplaçant derrière son coéquipier en club (Julien Marchand), le natif de Nouvelle-Calédonie a déjà prouvé qu'il était bien plus qu'un remplaçant et aura une nouvelle fois la chance de le confirmer face aux Irlandais.

6 matchs à l'aile pour Moefana

Propulsé titulaire pendant la Coupe du monde, Louis Bielle-Biarrey n'était pour autant pas assuré d'enchaîner sur son aile. Le jeune casqué bordelais sera donc sur le banc pour cette fois, au profit de Yoram Moefana. Le centre bordelais apportera donc un peu plus de densité à la ligne de trois-quart des Bleus, ce qui n'est pas négligeable pour faire face aux hommes d'Andy Farrell.

3 non-mondialistes sur la feuille dont 1 néophyte

Sur les 23 joueurs qui feront face aux Irlandais ce vendredi, seulement trois n'ont pas joué la Coupe du monde. Il s'agit de Paul Willemse, touché à la cuisse pendant la préparation et jamais rappelé en cours de compétition. Paul Gabrillagues également qui était sorti des radars depuis 2019 et enfin Nolann Le Garrec qui ne faisait pas partie du groupe devancé par l'expérience de Lucu, Couilloud et Serin. À noter que le jeune racingman n'a toujours pas connu sa première sélection. Lors du Tournoi des 6 Nations 2023, il était bien sur le banc pour affronter l'Italie mais n'est malheureusement jamais entré en jeu.