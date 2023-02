6 NATIONS 2023 - L'Irlande s'impose face à la France (32-19) avec le point du bonus offensif. Dans une ambiance exceptionnelle et un rythme soutenu, les joueurs d'Andy Farrell ont su être patients dans les moments stratégiques pour s'offrir les Bleus. Les hommes de Fabien Galthié concèdent leur première défaite depuis l'été 2021 malgré une débauche d'énergie louable.

Deux puissances s'affrontaient dans le cadre léger et aérien de l'Aviva Stadium. Entre Irlandais et Français, outre l'aspect comptable vis à vis de la compétition, il s'agissait aussi d'en découdre pour s'asseoir sur le toit du monde l'espace d'une rencontre. Et pour tout dire, les premières escarmouches donnaient le tempo d'une confrontation où le rythme semblait intense.

Si Thomas Ramos ouvrait le score sur une bonne séquence des Bleus (0-3, 5 ème), les Irlandais répliquaient dans la foulée. Keenan s'affranchissant de la ligne d'avantage sur une remise intérieur idéale de Bealharn (7-3, 9 ème). Du cousu main. Les Bleus tenaient le ballon assidument et Ramos enfilait trois points supplémentaires (7-6, 15 ème). Jusqu'à l'étincelle ! Une relance au départ assez aléatoire depuis les 22 mètres, Anthony Jelonch assurant admirablement la continuité jusqu'à Damian Penaud qui fera parler sa vitesse (7-13, 18 ème). Du classique chez les Bleus !



Pourtant, les Verts n'étaient pas assommés. Lowe d'un saut spectaculaire, ira en terre promise pour l'essai en bout de ligne en évitant le retour désespéré de Penaud à son encontre (12-13, 21 ème). Uini Atonio écopera d'un carton jaune entretemps, à même de fragiliser l'édifice espéré par Fabien Galthié. Avec leur force légendaire au près, les Irlandais envoyaient Porter derrière la ligne sur une action de confiscation digne des locaux (19-13, 26 ème). Et si Ramos permettra de digérer l'amertume de l'infériorité numérique au pied (19-13, 33 ème), Sexton valide une action d'envergure des locaux alors que Dupont avait sauvé les siens d'un retour magistral juste avant (22-16, 40 ème).

Un temps de jeu à la hauteur de l'évènement

Les Français s'emploieront d'ailleurs à revenir avec un peu plus d'intensité. Souvent habiles dans les transitions, les Bleus franchiront à plusieurs reprises le rideau défensif adverse. Sans pour autant être capables d'être tueurs sur leurs actions. Si Penaud et Dumortier ont hérité de nombreuses situations à leur avantage, force est de constater que l'Irlande est toujours aussi impactante dans les points de rencontre. Si Ramos avait répondu à Byrne (22-16, 62 ème), l'écart n'était pas abyssal et les troupes du capitaine Dupont à l'affût de la moindre miette sur des relances du fond de terrain.

Malgré un immense courage et un match solide, les Bleus ont perdu en Irlande assez largement 32-19. Brendan Moran/Sportsfile/ Icon Sport

Au final, les Verts feront chavirer l'Aviv Stadium sur une possession interminable dans la plus pure démonstration du jeu prôné par les locaux. Des cellules de trois joueurs, un soutien rapide et une éjection fluide par une distribution offensive calibrée. C'est Ringrose qui mettre fin au suspens en fin de rencontre sur un essai en bout de ligne après avoir bousculé deux défenseurs sur sa route (32-19, 73 ème). La marque de trop et le bonus offensif dans l'escarcelle pour les Irlandais. L'Irlande envoie un message clair à la concurrence. Les protégés d'Andy Farrell surfent sur une dynamique imposante et récitent un rugby complet qui pourrait les amener sur des considérations mondiales à l'automne. Vaincre les Bleus était une nécessité, mais surtout la confirmation qu'un Grand Chelem est dorénavant accessible, une quête rêvée depuis celui acquis sous l'ère de Joe Schmidt en 2018.



La France n'a pas à rougir. Si la défaite n'était plus dans la culture des hommes de Fabien Galthié depuis un certain temps, les Bleus n'ont pu inverser une tendance presque inéluctable. Capables de relances foudroyantes, il manquera finalement ce soupçon de panache supplémentaire, cette passe précise, ce mètre en plus pour renverser des Verts irrésistibles sur leurs terres. Peut-être un coup d'arrêt salutaire, où la dimension physique fut mise à rude épreuve et sur laquelle les Français pourront tenter de trouver des solutions à l'avenir pour se relancer.