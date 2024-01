Comme chaque semaine, le staff des Bleus a relâché six joueurs du groupe des 34. Ces hommes pourront bien évidemment jouer en Top 14 avec leur club ce week-end. Les voici !

Quelques secondes après l'annonce de la composition d'équipe pour affronter l'Irlande ce vendredi soir, Fabien Galthié a communiqué les noms des réservistes pour cette rencontre. Ils sont cinq : Gaëtan Barlot, Sébastien Taofifenua, Antoine Gibert, Esteban Abadie et Matthis Lebel.

De ce fait, avec les 23 joueurs sur les feuilles de matchs et ces cinq éléments gardés en cas de pépin physique de dernière minute, on devine les six hommes relâchés en ce milieu de semaine.

Comme la semaine dernière, Émilien Gailleton va retrouver la Section paloise. Le centre ou ailier pourra défier le Castres olympique avec les Béarnais.

Tuilagi et Depoortere parmi les relâchés

Parmi les autres joueurs qui quittent le navire, on retrouve Nicolas Depoortere et Posolo Tuilagi. Conservé lors de la première semaine, le premier cité va cette fois pouvoir retrouver les terrains avec l'UBB en championnat. Les Girondins se déplacent à Toulon ce dimanche soir à 21 heures. Pour Tuilagi, il devrait être présent dans le quinze de départ de l'Usap pour défier le Racing 92 ce samedi après-midi.

Le colosse catalan a de grandes chances de croiser la route de... Thomas Laclayat. Le pilier droit racingman fait également partie des relâchés, tout comme le flanker montpelliérain Lenni Nouchi. Le dernier de la liste se nomme Léo Barré. Le jeune parisien, appelé en lieu et place de Melvyn Jaminet dimanche dernier, n'est pas conservé et postule pour le déplacement du Stade français à Oyonnax.

Les 6 relâchés :

Thomas Laclayat

Émilien Gailleton

Léo Barré

Posolo Tuilagi

Nicolas Depoortere

Lenni Nouchi

Reste désormais à savoir si tout ce beau monde retrouvera Marcoussis en début de semaine prochaine.