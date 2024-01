Largement critiqué il y a un an, Yoram Moefana est un des internationaux les plus en forme de ce début de saison. Alors qu'il pourrait être titulaire à l'aile pour le match face à l'Irlande, voici les raisons de son retour au plus haut niveau.

Parfois, il est oublié que Yoram Moefana a connu une ascension express, que c'est après seulement après six petits matchs de Top 14 (et quatre essais tout de même) qu'il a connu sa première sélection, à la fin de l'année 2020. Une explosion aux yeux du grand public après laquelle il est parfois difficile d'enchaîner, surtout lorsqu'on est jeune et que la pression des observateurs est lourde. C'est peut-être cette ascension fulgurante qui a d'ailleurs conduit les supporters et même les médias à être très exigeants envers le petit de Futuna. Quelques mois plus tard et malgré un rôle principal dans le grand chelem réalisé par les Bleus en 2022, c'est plutôt l'image d'un joueur qui peine à retrouver son meilleur niveau qui était pointée, que ce soit avec le XV de France ou l'Union Bordeaux-Bègles.

Une préparation qui a fait du bien

Seulement, la Coupe du monde 2023 a marqué un tournant. Désormais habitué aux trajets vers Marcoussis, Moefana a réalisé comme tous ses compatriotes sélectionnés une préparation intensive l'été dernier. C'est affûté comme jamais que le neveu de Sipili Falatea a donc foulé les terrains au début de la saison, lors d'un Mondial qu'il a débuté dans un rôle de titulaire suite au forfait initial de Jonathan Danty. Suite à l'élimination en quart de finale, le garçon a ensuite brillé sous le maillot de l'UBB. "Cette préparation a été dure et je crois que ça m’a fait du bien physiquement, reconnaissait le principal intéressé dans nos colonnes récemment. Ça explique mes performances depuis mon retour au club car je n’ai pas beaucoup coupé à la fin de la Coupe du monde."

Champions Cup - Yoram Moefana (UBB) face aux Saracens Icon Sport - Icon Sport

Du côté de la Gironde, le retour en grâce de Moefana a coïncidé avec la réapparition d'une vitesse qu'il semblait avoir perdue depuis plusieurs longs mois. Être en forme physiquement a évidemment dû contribuer à cela, tout comme sa stabilisation au poste de centre. Habitué à alterner entre ailier et centre, Moefana a sans cesse dû adapter son style de jeu. Tantôt coureur, tantôt point de fixation, il a souvent servi de couteau suisse (surtout en équipe de France), ne parvenant alors pas à s'installer durablement sur un poste. Cela fait que l'ancien de Colomiers a aussi été dans l'obligation de s'étoffer dans ses premières années afin de rivaliser physiquement au milieu du terrain dans le championnat très dense du Top 14. Son corps a donc dû s'adapter et apprendre à jouer au rugby avec ce nouveau profil.

Un physique adapté

Enchaîner les matchs et l'expérience était alors primordial afin que Moefana soit au meilleur niveau. "Ça fait du bien de jouer, d’enchaîner les matchs, de reprendre le rythme, poussait-il. Mais pour continuer comme cela, il faut prendre soin de son corps." Impressionnant lors de ses dernières sorties, le Bordelo-Béglais arrive désormais à allier le punch et la puissance en attaque, mais aussi l'intelligence et la technique en défense. Très à l'aise au sein d'une ligne de trois-quarts internationale à l'UBB, il est peut-être le joueur du XV de France le plus en forme ces dernières semaines. Peu étonnant donc, qu'il puisse retrouver une place de titulaire face à l'Irlande.

Ce lundi après-midi, c’est Yoram Moefana qui s’entraînait une nouvelle fois avec les présumés titulaires de la ligne de trois-quarts du XV de France. Doublera-t-il Louis Bielle-Biarrey en vue de l’Irlande ? C’est plus que probable…https://t.co/M0rQhHOUXS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 29, 2024

Ce n'est pas au centre mais bien à l'aile que Moefana devrait évoluer contre le XV du Trèfle. Une façon pour Fabien Galthié d'étoffer sa ligne de trois-quarts face à une des nations les plus rudes du monde physiquement... Sans pour autant perdre de la vitesse !