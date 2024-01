Ce lundi après-midi, c’est Yoram Moefana qui s’entraînait une nouvelle fois, sous la houlette de Patrick Arlettaz, avec les présumés titulaires de la ligne de trois-quarts du XV de France. Doublera-t-il Louis Bielle-Biarrey en vue de l’Irlande ? C’est plus que probable…

Ce lundi après-midi, les joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer le premier match du Tournoi des 6 Nations face à l’Irlande se sont entraînés sur le terrain d’honneur de Marcoussis. Etaient simplement ménagés de séance le Perpignanais Posolo Tuilagi, le Montpelliérain Lenni Nouchi, le Toulonnais Esteban Abadie, le Castrais Gaëtan Barlot, le Palois Emilien Gailleton et le Parisien Léo Barré, seulement arrivés dimanche soir dans l’Essonne après avoir disputé la journée de Top 14 avec leurs clubs respectifs.

Si les Tricolores n’ont pas enfilé de chasubles pour la séance du jour, on a néanmoins pu constater lors de l’atelier dirigé par Patrick Arlettaz, l’homme en charge de l’attaque tricolore, que Yoram Moefana s’entraînait bel et bien avec la ligne censée démarrer face à l’Irlande vendredi, Nolann Le Garrec y remplaçant seulement pour l’occasion Maxime Lucu, réquisitionné auprès des « gros » pour une séance de mêlée fermée.

Le choix du combat

Plus les jours passent et plus il semble acquis que le Bordelo-Béglais Yoram Moefana, auteur d’une Coupe du monde mitigée mais très bon depuis son retour en club, sera titulaire sur l’aile gauche en lieu et place de Louis Bielle-Biarrey. Si cela se confirmait lors de l’annonce de l’équipe mercredi matin, cela confirmerait la volonté du staff tricolore de glisser vers un projet très axé sur le combat, la probable titularisation de Paul Gabrillagues en deuxième ligne en étant une autre preuve.

La composition probable :

15. Ramos; 14. Penaud, 13. Danty, 12. Fickou, 11. Moefana; 10. Jalibert, 9. Lucu; 7. Ollivon, 8. Alldritt, 6. Cros; 5. Willemse, 4. Gabrillagues; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. R. Taofifenua, 20. Boudehent, 21. Woki, 22. Le Garrec, 23. Bielle-Biarrey.