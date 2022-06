Le Bordelais Moefana est le fils du frère aîné du Clermontois Falatea, même si c’est vrai, les deux hommes ne portent pas le même nom vis à vis de l’état civil. Il s’agit à notre connaissance d’une première historique. En équipe de France en tout cas, jamais un oncle et un neveu n’avaient joué ensemble, ni dans aucune autre nation majeure. Comme jamais un père et un fils n’ont joué ensemble sous un maillot national. Mais c’est arrivé dans des clubs de premier plan.

Le Néo-Zélandais Regan King a ainsi joué avec son fils Jacob Cowley, sous le maillot de la franchise galloise des Scarlets, en 2015. En France, Daniel Revallier a joué en championnat avec son fils Jean-Philippe, dans les années 1980.

Yoram Moefana et Sipili Falatea font donc partie du même groupe des 23 qui va affronter les Japonais, ce saùedi (08h00). Falatea a de grandes chances d’entrer en jeu en cours de partie, à la place de Demba Bamba. On espère pour l’histoire que Yoram Moefana sera toujours sur la pelouse. Pour que la première historique soit achevée. On rappelle que les deux joueront de toute façon ensemble la saison prochaine, en club, à Bordeaux-Bègles, puisque Falatea a signé en Gironde.