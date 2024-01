Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre ! Le demi d'ouverture Marcus Smith a déclaré forfait pour la première rencontre du Tournoi en Italie.

À quatre jours de son entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations, ce samedi, en Italie (15h15), l'Angleterre a un problème d'ouvreur. Alors qu'Owen Farrell, futur joueur du Racing 92, a décidé de ne pas rejoindre sa sélection cet hiver, les Anglais devront aussi faire sans Marcus Smith : "Malheureusement, il ne sera pas là ce week-end. Il s'agit d'une blessure à un mollet. Nous avons reçu le rapport du scanner, mais nous attendons un deuxième avis. Nous en saurons plus à ce moment-là", a déclaré à la presse l'entraîneur de la défense Kevin Sinfield. Le premier scanner a décelé des lésions articulaires à un mollet. La date de son retour n'est, pour l'instant, pas précisée. "C'est une grande perte, a continué le coach anglais. C'est un gars exceptionnel avec qui j'ai adoré travailler..."

Fin Smith et George Ford pour le remplacer

Le XV de la Rose est actuellement à Gérone, en Espagne, pour préparer le Tournoi des 6 Nations, sous le soleil de la Costa Brava. Ce lundi, Marcus Smith avait suscité de l'inquiétude en raison d'un entraînement écourté et d'une sortie en boitant. Le demi d'ouverture de 24 ans, qui était en plein dans une session de course, avait été aperçu sur des béquilles plus tard dans la journée et envoyé dans l'après-midi pour faire des examens.

Le demi d'ouverture des Harlequins, dans une forme étincelante depuis le début de la saison, pourrait être remplacé par le novice Fin Smith, lui aussi à son aise cette saison pour dicter le jeu de son équipe, Northampton, ou par l'expérimenté Goerge Ford. "Cela donne des opportunités à d'autres. Depuis que je travaille avec l'Angleterre, nous disons que nous avons la chance d'avoir de nombreux ouvreurs performants. Nous avons Fin et George, qui a 91 sélections. Il y a donc un joueur avec de l'expérience et il y a un jeune qui est en très grande forme. Il y a aussi la présence de quelques arrières polyvalents qui pourraient occuper le poste de 10 en cas de besoin signifie que nous n'aurons peut-être pas besoin d'appeler un renfort. Nous avons deux gars qui peuvent jouer au poste de 10, en plus de Fin et George. Henry Slade l'a déjà fait, George Furbank aussi, et a fait du bon travail", a lâché Kevin Sinfield.

Pour rappel, Ollie Lawrence, Luke Cowan-Dickie, George Martin, Manu Tuilagi, Nick Isiekwe et Oscar Beard, tous forfaits pour le match à Rome. Tom Curry, Jack van Poortvliet et Bevan Rodd, eux, le sont pour la durée du Tournoi.