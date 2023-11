Blessé pendant le Coupe du monde, le troisième ligne anglais Tom Curry s'est fait opérer de la hanche. Sa saison est déjà terminée et il manquera le Tournoi des 6 Nations.

Tom Curry va manquer le Tournoi des 6 Nations. Comme son club de Sale l'a annoncé, le troisième ligne du XV de la Rose, blessé à la hanche pendant la Coupe du monde, va être opéré. En plus du Tournoi, cette opération met déjà un terme à sa saison. Le directeur du rugby de Sale, Alex Sanderson s'est exprimé d'après l'AFP, pour lui, "C'est la seule option (...). C'est encore un jeune garçon et c'est la meilleure chose à faire à court terme pour lui permettre d'être plus robuste à l'avenir, de s'entraîner et de progresser dans son jeu."

Curry avait déjà manqué la précédente édition du Tournoi des 6 Nations à cause d'une blessure aux ischio-jambiers. Ce forfait est un véritable coup dur pour son club et sa sélection. Le XV de la Rose qui se déplacera en Italie, en Écosse et en France, devra donc faire sans un de ses tauliers en troisième ligne.