Steve Borthwick a donné son groupe pour préparer le Tournoi 2024 et le match face à l'Italie (samedi 3 février à 15h15). Jamie George, talonneur des Saracens, en sera le capitaine. Sept néophytes ont été convoqués, mais des vétérans ont aussi été maintenus.

Steve Borthwick a donné son groupe pour le Tournoi 2024, il sera conduit par un nouveau capitaine, Jamie George, le talonneur des Saracens. Comme prévu, Owen Farrell n’en fait pas partie, décision prise de son propre chef. Deux autres grands noms en sont absents : le numéro 8 Billy Vunipola et le pilier droit Kyle Sinkler. Compte tenu des retraites et des départs en Top 14, le groupe est assez largement renouvelé : il compte sept néophytes dont Immanuel Feyi-Waboso, trois quarts aile d’Exeter qui était aussi sélectionnable pour le pays de Galles.

Danny Care, toujours là

À noter le retour de deux joueurs confirmés absents du Mondial, le centre-ouvreur Henry Slade et le talonneur Luke Cowan-Dickie. Alex Dombrandt, numéro 8 des Harlequins, brillant en club, toujours un peu décevant en sélection, a aussi été reconvoqué. La présence du demi de mêlée des Harlequins Danny Care, 37 ans et 96 sélections, constitue aussi une petite surprise, le pilier de Leicester Dan Cole et ses 36 ans n’étaient plus forcément attendus non plus. Les joueurs à zéro sélection sont Chandler Cunningham-South, Ethan Roots, Oscar Beard, Fraser Dingwall, Tom Roebuck, Fin Smith. Manu Tuilagi est considéré comme blessé (mais pourrait revenir en cours de Tournoi), tout comme Zach Mercer (Gloucester, ex-Montpellier) qui s'est fait opérer d'une cheville.

Le groupe de l'Angleterre

Les avants : Ollie Chessum (Leicester Tigers, 18 sélections) ; Dan Cole (Leicester Tigers, 107 sélections) ; Alex Coles (Northampton Saints, 3 sélections) ; Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks, 41 sélections) ; Chandler Cunningham-South (Harlequins, novice) ; Ben Curry (Sale Sharks, 5 sélections) ; Theo Dan (Saracens, 7 sélections) ; Alex Dombrandt (Harlequins, 15 sélections) ; Ben Earl (Saracens, 25 sélections) ; Ellis Genge (Bristol Bears, 58 sélections) ; Jamie George (Saracens, 85 sélections) – capitaine ; Joe Heyes (Leicester Tigers, 7 sélections) ; Nick Isiekwe (Saracens, 11 sélections) ; Maro Itoje (Saracens, 76 sélections) ; Joe Marler (Harlequins, 88 sélections) ; Beno Obano (Bath Rugby, 3 sélections) ; Tom Pearson (Northampton Saints, 1 sélection) ; Ethan Roots (Exeter Chiefs, novice) ; Will Stuart (Bath Rugby, 33 sélections) ; Sam Underhill (Bath Rugby, 30 sélections).

Les arrières : Oscar Beard (Harlequins, novice) ; Danny Care (Harlequins, 96 sélections) ; Elliot Daly (Saracens, 64 sélections) ; Fraser Dingwall (Northampton Saints, novice) ; Immanuel Feyi-Waboso (Exeter Chiefs, novice) ; George Ford (Sale Sharks, 91 sélections) ; Tommy Freeman (Northampton Saints, 3 sélections) ; George Furbank (Northampton Saints, 6 sélections) ; Ollie Lawrence (Bath Rugby, 21 sélections)

Alex Mitchell (Northampton Saints, 11 sélections) ; Tom Roebuck (Sale Sharks, novice) ; Henry Slade (Exeter Chiefs, 57 sélections) ; Fin Smith (Northampton Saints, novice) ; Marcus Smith (Harlequins, 30 sélections) ; Ben Spencer (Bath Rugby, 4 sélections) ; Freddie Steward (Leicester Tigers, 31 sélections).