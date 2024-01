Le XV de la Rose, dont l'infirmerie est déjà pleine, doit faire face à une nouvelle difficulté avec la blessure de Marcus Smith.

C'est à Gérone, en Espagne, que le XV de la Rose suit son camp d'entraînement avant d'attaquer le Tournoi des 6 Nations. Ce lundi, Marcus Smith a suscité de l'attention et beaucoup d'inquiétude en raison d'un entraînement écourté et d'une sortie en boîtant. Le demi d'ouverture de 24 ans, qui était en plein dans une session de course, a été aperçu sur des béquilles plus tard dans la journée et envoyé dans l'après-midi pour faire des examens.

Pour rappel, le sélectionneur de l'Angleterre Steve Borthwick doit déjà composer sans Ollie Lawrence, Luke Cowan-Dickie, George Martin, Manu Tuilagi, Nick Isiekwe et Oscar Beard, tous forfaits pour le match à Rome. Pire, Tom Curry, Jack van Poortvliet et Bevan Rodd le sont pour la durée du Tournoi.

Fin Smith avec son club de Northampton. PA Images / Icon Sport

Le pire scénario, soit un forfait de Smith, annoncé titulaire en l'absence d'Owen Farrell, provoquerait sans doute la montée en gamme de Fin Smith. Le jeune demi d'ouverture (21 ans) de Northampton, qui n'a pas encore de sélection, a choisi l'Angleterre au détriment de l'Écosse.