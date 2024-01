L'oscar de la semaine, après cette 13e journée de Top 14, va au Montpelliérain Jan Serfontein qui s'est démené sur tous les fronts face à Pau, et s'est même récompensé avec un essai.

Quand le bateau tangue, il faut des capitaines qui tiennent fermement la barre. Et Jan Serfontein est de ceux-ci. Au même titre que les Anthony Bouthier, Cobus Reinach ou Sam Simmonds, le centre sud-africain a livré une solide prestation samedi soir face à la Section paloise.Son essai, marqué cinq petites minutes après l’interception de Dan Robson dès la première minute de jeu, récompensa les efforts de ses avants qui initièrent un maul sur pénaltouche non loin de la ligne d’en-but paloise. Après quelques séquences, Serfontein vint pour terminer le travail, et eut la présence d’esprit de se rapprocher des poteaux pour faciliter la tâche de son ouvreur-buteur Louis Carbonel.

A lire aussi : Top 14 - Exclusif. Louis Carbonel (Montpellier) : "Je retournerai un jour à Toulon"

Au-delà de cet essai, Serfontein fut surtout, avec son coéquipier Geoffrey Doumayrou - qui retrouve peu à peu son meilleur niveau après une longue absence - un véritable rempart au centre du terrain face aux remuants Palois Nathan Decron et Emilien Gailleton. Avec huit plaquages réussis pour autant tentés, le Sud-africain a rassuré sa ligne d’attaque. Il aussi parfaitement rempli son rôle de premier centre déménageur, avec pas moins de 12 ballons pris et souvent portés derrière la ligne d’avantage, comme en témoignent ses cinq défenseurs battus. Preuve de son importance, le staff montpelliérain fait de son mieux pour l’utiliser avec parcimonie. C’est ainsi que ce dernier insista pour le Springbok cède sa place (à contre-coeur) à Yacouba Camara à la 73ème minute, faisant ainsi glisser le numéro huit Sam Simmonds au poste de centre. Idem pour Geoffrey Doumayrou, remplacé précautioneusement à l’heure de jeu par Julien Tisseron. Il ne faudrait pas fragiliser la muraille que forme Serfontein et Doumayrou au centre de l’attaque du MHR...