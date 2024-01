Si les Montpelliérains se sont imposés contre la Section paloise, c'est en grande partie grâce à l'abattage de ses avants Sam Simmonds et Tyler Duguid, ainsi qu'au banc des remplaçants qui a redonné un coup de fouet au MHR. En face, la charnière Robson-Simmonds s'est montrée redoutable tandis que le talonneur montpelliérain Brandon Paenga-Amosa s'est montré imprécis dans ses lancers.

Les Tops

Cobus Reinach

Le champion du monde sud-africain a été à la hauteur de sa réputation, et a su garder son sang-froid dans une rencontre pourtant mal embarquée avec un essai encaissé dès la première minute sur interception. Sitôt le coup encaissé, Reinach s’est appliqué à accélérer le jeu montpelliérain, ainsi qu’à mettre les Palois sous pression par du jeu au pied comme il le fit à la 20ème minute. Il a aussi été une menace autour des rucks grâce à ses qualités de vitesse.

Mais les honneurs doivent être partagés avec son remplaçant Léo Coly, qui a lui aussi signé une très belle partie. Son coup de pied tapé par-dessus le ruck amena l’essai d’Arthur Vincent qui donna de l’air au MHR en fin de partie.

Tyler Duguid

Le deuxième ligne canadien est en train de prendre une nouvelle dimension au sein de l’effectif montpelliérain. À force de travail, il a nettement gagné en endurance et en constance, et cela se voit. Avec 62 minutes, il aura été le deuxième ligne le plus utilisé contre la Section paloise. Plus d’une heure de jeu au cours de laquelle on l’a vu relancer des ballons lents (huit ballons joués tout de même), plaquer (12/12, un sans-faute), et apporter sa puissance dans les mauls.

Vano Karkakdze et Tyler Duguid (Montpellier) Icon Sport

Bref, une nouvelle prestation qui montre qu’il est en passe de bouleverser la hiérarchie au poste de deuxième ligne, d’autant que l’absence longue durée de Paul Willemse va lui ouvrir des perspectives…

Sam Simmonds

On imagine que l’Anglais n’avait aucune envie de se faire chambrer toute la semaine par son frère en cas de victoire des Palois au GGL Stadium… Alors une fois encore, Sam Simmonds s’est dépensé sans compter, portant sans relâche le ballon vers la ligne adverse, certes dans un style plus frontal et moins raffiné que le faisait le regretté Zach Mercer. Sam Simmonds a même terminé la rencontre au centre, pour remplacer un Jan Serfontein qui ne s’était pas ménagé non plus. Quand on vous dit qu’il sait tout faire…

Dan Robson

Quel joueur ! Ça, c’est un vrai patron du jeu. Un gars capable de jouer en toute décontraction, en lecture, et qui dispose d’un bagage technique tel qu’il a toujours le geste juste. Robson a donné un sacré coup sur la tête des Héraultais en interceptant une passe de Louis Carbonel dès la première minute de jeu. Décernons également une mention spéciale à son coéquipier de la charnière Joe Simmonds.

Joe Simmonds, demi d'ouverture de la Section paloise. Icon Sport

Ces deux-là ne sont certainement pas étrangers au fait que la Section soit en meilleure position cette année qu’elle ne l’était l’année dernière à la même époque...

Les Flops

Louis Carbonel

Soirée contrastée pour l’ouvreur montpelliérain. D’un côté, il a bien conduit l’attaque du MHR et lui a donné un entrain appréciable. En défense, il n’a pas non plus laissé sa part au chien, avec huit plaquages effectués.

Louis Carbonel, demi d'ouverture du MHR. Icon Sport

Mais de l’autre côté, l’ex-Toulonnais a connu du déchet : au pied d’abord, avec une transformation manquée alors que celle-ci paraissait dans ses cordes (on lui en voudra moins pour celle de plus de 40 mètres à droite), et aussi à la main puisqu’il se fit intercepter dès la première minute par Dan Robson (on vous laisse apprécier si l’Anglais était hors-jeu ou non) et cafouilla le ballon sur l’essai (un brin casquette) marqué par le jeune flanker palois Mehdi Tlili.

Brandon Paenga-Amosa

Si l’alignement héraultais n’a pas été très en vue face à la Section paloise, ce n’est pas uniquement parce que les Béarnais disposent de belles qualités en contre, c’est l’ex-talonneur des Wallabies a manqué de précision dans ses lancers. Quatre lancers perdus, c’est beaucoup pour un seul alignement. Son coéquipier Vano Karkadze a rectifié la mire en deuxième mi-temps.