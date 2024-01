S’il était satisfait de la victoire remportée par son équipe contre la Section paloise, le manager du MHR Patrice Collazo a néanmoins regretté les nombreuses occasions manquées par son équipe. Et a taclé, au passage, le club de Toulon qui a nié avoir connaissance de l’échange des joueurs Christopher-Eric Tolofua – Paolo Garbisi, révélé cette semaine par Midi Olympique.

L’équipe a fait le boulot sur le plan comptable...

La vérité ? Si je dis la vérité, les gens vont me prendre pour un fou ! (rires) L’important c’était de gagner. Comme je leur ai dit on débriefera le match lundi… et mardi on débriefera la phase aller…

Êtes-vous frustrés des trois occasions d’essais manquées ?

Quatre. Une en première mi-temps, trois fois en deuxième mi-temps… Ce qui me dérange, c’est qu’on a laissé le contrôle du match à la Section paloise. Alors certes, cette interception nous a un peu coupé les jambes, mais on n’a pas réussi à mettre la même intensité physique que contre Toulon, contre les Lions ou à Trévise… Même si on a été disciplinés, on n’est pas rentrés dans ce match. Le positif, ça a été l’apport du banc en deuxième mi-temps qui a été tout de suite opérationnel. Mais quand les mecs vous ratent quatre occasions…Avec une miette, on doit faire une baguette ! Entre les quatre fois dans l’en-but, les en-avants à cinq mètres de la ligne, Ben Lam qui passe en touche, Louis (Carbonel) qui se fait arracher le ballon à cinq mètres de la ligne, ça fait des points laissés en route.

J’ai vu que Toulon avait été surpris. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas dans la mythomanie. Quand je vois des communiqués comme ça, j’ai envie de rire [...] J’étais surpris de lire leur communiqué.

Regrettez-vous le point de bonus manqué ?

Je vais rester mesuré parce que si je vais au bout de ma pensée je chavire le bureau ! (rires) Non, c’est chiant quoi. Souvent, je leur dis qu’on est au gramme près. Là, on est au point près. À un point près, on était plus quatorzièmes. Je voulais que l’on quitte cette dernière place à laquelle on est scotché depuis la troisième journée. Ne serait-ce que pour eux, pour leur travail et leur investissement... C’est le jour et la nuit par rapport à il y a deux mois, parce qu’on arrive à créer des choses. Mais maintenant, il faudra bien comprendre que sur la phase retour, tout va compter.

Le MHR a été mené dès la première minute de jeu mais est revenu rapidement. Mentalement, avez-vous le sentiment que l’équipe progresse ?

On l’avait déjà vu contre Castres, contre Toulon aussi… Après, on sait qu’on n’a pas de marge. Une faute d’inattention, un mec qui s’oublie… Le dernier essai qu’on prend, c’est lunaire. Le ballon tombe sur un tibia, ça part devant… J’aimerais qu’on en marque des comme ça nous. Mais nous, ça nous demande 60 temps de jeu et 400 offloads pour qu’on marque. En tout cas ça fait de beaux essais ! On finit la phase aller avec trois victoires à domicile contre des équipes de haut de tableau, du Top 6. Ça, ce sont des points qui comptent.

Trouvez-vous que Sam Simmonds monte en puissance ?

Pour qu’il s’exprime, il doit jouer dans un paquet qui fait le taf. Il a un profil un peu hybride : c’est un joueur qui a besoin d’espace, c’est un joueur de duels. C’est un avant, un trois-quarts… il a les deux casaques, et d’ailleurs il a fini au centre. Sur la deuxième mi-temps, il a été conforme à son niveau quand le paquet d’avant le met dans de bonnes dispositions.

On a parlé cette semaine d’un échange de joueurs entre Toulon et Montpellier, que pouvez-vous nous en dire ?

Comment dire… J’ai vu que Toulon a fait un communiqué. Donc sujet clos. Je ne sais pas quoi vous dire. J’ai un management direct moi, je n’ai pas un management girouette. Il n’y a pas de débat en fait… Mais bon. La surprise a ses limites. J’ai vu que Toulon avait été surpris. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas dans la mythomanie. Quand je vois des communiqués comme ça, j’ai envie de rire. Il y a des fois, vous (les journalistes, N.D.L.R.) vous avez bon dos, on vous met tout sur le dos… Bon, je n’en dirai pas plus parce qu’il y a une saison en cours, il y a des joueurs et tout… Mais c’est bon. Eux, ils ont communiqué, nous, on n’a pas communiqué. Mais moi aussi j’étais surpris de lire leur communiqué. Eux étaient surpris de lire ça dans la presse, moi, j’étais surpris en lisant leur communiqué. Vous le tournez comme vous voulez !