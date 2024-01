La mi-saison venue, c'est l'heure des bilans. De très nombreuses recrues se sont illustrées et la sélection n'a pas été facile, mais voici une dizaine de joueurs fraîchement mutés qui se sont bien adaptés dans leur nouveau club. Attention, aucun classement n'a été établi, l'ordre des joueurs est aléatoire.

Tevita Tatafu (Bordeaux)

Le troisième ligne bordelais est une des belles surprises de cette saison. Non convoqué pour le Mondial avec le Japon, il s'est tout de suite adapté au championnat français. Si à Bordeaux les trois-quarts font beaucoup parler d'eux, le Nippon, ancien des Tokyo Sungoliath, n'est pas en reste. Son casque vissé sur la tête, il met constamment son équipe dans l'avancée. En neuf rencontres sous le maillot bordelais, il a, environ, une moyenne de dix courses par matchs, a réussi un 67/69 au plaquage, a cassé 28 plaquages et a marqué deux essais. Déjà indispensable, et les joueurs de La Grande Mêlée l'ont bien compris !

Judicaël Cancoriet (La Rochelle)

Passé de Clermont au Stade rochelais pour donner un nouvel élan à sa carrière, le troisième ligne a réussi son pari. Percutant, actif ballon en main, il a déjà marqué quatre essais cette saison, preuve que sa puissance fait des dégâts. Malgré la concurrence il s'est fait une place de choix dans l'effectif rochelais. Le joueur formé à Massy a disputé toutes les rencontres des Maritimes cette saison, tant en Top 14 qu'en Champions Cup ! Avec Esteban Abadie et Sam Simmonds, il fait partie des joueurs les plus étoilés du Midi Olympique.

Marcos Kremer (Clermont)

Trop indiscipliné au Stade français, à l'image de son carton rouge en barrage la saison passée contre le Racing 92, le troisième ligne argentin est la bonne pioche de ce mercato côté ASM. Après une Coupe du monde de très bonne facture, il continue sur cette lancée. Il apporte une rudesse et une agressivité seine, notamment en défense, au sein du collectif auvergnat et Christophe Urios en a rapidement fait un de ses hommes de base.

Esteban Abadie (Toulon)

À Brive, le troisième ligne formé au Racing 92 s'était distingué par sa régularité. Passé à Toulon cet été, cela n'a pas changé. Il n'a manqué que deux rencontres cette saison en Top 14 et a été titularisé les onze autres fois. Il est très vite devenu un des hommes de base de Pierre Mignoni et a même été convoqué par le XV de France. Infatigable plaqueur, extrêmement précieux en touche et bon porteur de balle, il est un joueur complet et le RCT ne doit pas regretter de l'avoir chipé au CAB !

Thomas Laclayat (Racing 92)

La saison passée, le pilier droit avait été impérial avec Oyonnax en Pro D2, avec notamment 12 essais, au point de faire la préparation de la Coupe du monde avec les Bleus, dans le groupe élargi de 42 éléments. Mais allait-il s'adapter au Top 14, sous le maillot du Racing 92 ? La réponse n'a pas tardé à arriver : c'est oui. Le droitier est vite devenu titulaire avec les Franciliens. Sur le synthétique de Nanterre, comme sur celui de Mathon, il touche beaucoup de ballons, fait étalage de sa vitesse et marque des essais, déjà cinq cette saison.

Sam Simmonds (Montpellier)

La tâche du transfuge d'Exeter était difficile : faire oublier au MHR Zack Mercer, un des meilleurs troisième ligne centre du championnat. Pour l'instant, il est en passe de remplir sa mission. Comme son prédécesseur, il porte son équipe à coups de charges dévastatrices et de grandes chevauchées ballon en main. Précieux, aussi, en défense, il s'est tout de suite imposé comme un cadre de cette équipe, voire comme le sauveur. Le maintien du MHR dans l'élite passera par son puissant numéro 8.

Joe Simmonds (Pau)

C'est toute la fratrie Simmonds qui a migré vers la France lors de la dernière intersaison. L'ouvreur anglais a, comme son frère, quitté Exeter, mais s'est lui engagé du côté de Pau. Comme Sam, il rayonne en Top 14. Et lui aussi porte son équipe sur de nombreuses rencontres. Régulier dans le jeu au pied, il dicte à la perfection le jeu des Palois. Si les Béarnais ont réalisé une très bonne première partie de saison, l'Anglais n'y est pas étranger : il est le meilleur réalisateur du Top 14 avec 118 points.

Pierre Popelin (Castres)

Et si le bon début de saison de Castres était lié à celui de Pierre Popelin ? Car sur la première partie de la saison, le 10 de Castres a été irrésistible. Arrivé en provenance de La Rochelle, il a été fixé à l'ouverture et a su parfaitement animer le jeu des siens. De nombreuses prises d'initiatives individuelles judicieuses sont aussi à son crédit. Ajoutez à cela une belle régularité face aux perches et vous comprendrez vite que le deuxième meilleur réalisateur du Top 14 mérite sa place dans cette liste.

Domingo Miotti (Oyonnax)

C'est un des noms que les suiveurs du Top 14 ont vite appris à connaître cette saison. Arrivé en provenance des Glasgow Warriors, l'Argentin est très vite devenu le titulaire à l'ouverture, poussant Justin Bouraux à l'arrière et Jules Soulan en tribunes. Il s'est fait un nom en portant les siens lors du succès contre La Rochelle. Auteur de 18 points au pied contre le Lou ou 19 contre Pau, son jeu au pied a souvent été primordial dans les succès des joueurs de l'Ain.

Damian Penaud (Bordeaux)

Comment ne pas mettre l'ailier dans cette liste ? Au sein d'une ligne de trois-quarts cinq étoiles, l'ancien de Clermont-Ferrand a vite trouvé sa place et ses repères avec les Lucu, Jalibert et consorts. En six rencontres, il a inscrit pas moins de sept essais, dont un quadruplé contre l'Usap ! Au-delà de ses essais inscrits, il y a aussi tous ceux qu'il fait marquer, que ce soit par des passes décisives ou par les intervalles qu'il crée, avec ou sans ballon, par la peur qu'il suscite chez ses adversaires, obligés de le surveiller de très, très près.

Mentions honorables

Arrivé pour compenser le départ de Finn Russell, Tristan Tedder (Racing) joue plus à l'arrière mais sa vitesse et son jeu au pied en fond un des meilleurs joueurs du Racing cette saison. Dans une impasse à Bordeaux, Christopher Vaotoa fait du bien à Oyonnax. Arrivé début décembre à Toulouse pour remplacer Melvyn Jaminet, Blair Kinghorn s'est de suite fondu dans le collectif toulousain et s'est imposé comme un titulaire indiscutable.