Vendredi dernier s'est terminée la dernière journée de Pro D2 en 2023. L'occasion de dévoiler nos dix meilleurs joueurs de l'année en deuxième division. Attention, aucun classement n'a été établi, l'ordre des joueurs est aléatoire.

Francisco Gorrissen (Vannes)

Si Vannes peut se targuer d'occuper la première place de Pro D2 au moment de finir 2023, c'est en partie grâce à lui. Arrivé sur la pointe des pieds en Bretagne il y a trois saisons, Francisco Gorrissen est aujourd'hui le capitaine du RCV. Lors des douze derniers mois, il a pris part à 28 rencontres de championnat (6 essais), en étant seulement trois fois remplaçant. Excellent gratteur et plaqueur, il est la pièce tournante d'un pack qui fait des ravages dans l'antichambre de l'élite du rugby français. Pour aller au bout lors de cet exercice 2023/2024, Vannes aura besoin d'un grand Gorrissen.

Thomas Laclayat (Oyonnax)

Il a tout écrasé sur son passage. Avec Oyonnax, Thomas Laclayat a remporté cette Pro D2 face à Grenoble le 27 mai dernier. Aujourd'hui, il évolue du côté du Racing 92 en Top 14 et va justement retrouver son ancien club ce samedi. Mais comment ne pas revenir sur ce début d'année 2023 du pilier droit en deuxième division. Irrésistible en mêlée fermée, il a retourné un bon nombre de vis-à-vis. En puissance, il s'est également offert quatre essais dont un doublé face à Provence Rugby. Cinq mois auront suffi pour gagner sa place dans ce

Jérôme Bosviel (Montauban)

Plus le temps passe, plus il se bonifie. Encore vendredi dernier, le demi d'ouverture montalbanais a offert la victoire aux siens sur la pelouse d'Agen. Où serait l'USM sans lui ? Les supporters tarn-et-garonnais ne préfèrent pas connaître la réponse à cette question. Cette année, l'ancien joueur de Bourgoin a disputé 24 matchs avec le maillot vert et noir sur les épaules. De quoi confirmer qu'il est un buteur plus que fiable et qu'il mène la barque montalbanaise d'une maîn de maître. Après 14 journées cette saison, il affiche un taux de réussite de 83% de réussite face aux poteaux. À 33 ans, il est encore au sommet de son art.

Jérôme Bosviel porte Montauban depuis de nombreuses saisons. Icon Sport

Raffaele Costa Storti (Béziers)

Embêté par quelques blessures début 2023, l'ailier portugais a néanmoins réussi à marquer quatre essais en quatre apparitions avec le maillot biterrois. Pas mal non ? Et lors de ce début de saison 2023/2024, rien n'a arrêté le joueur de 23 ans. C'est simple, sept matchs, neuf essais. Il a notamment inscrit un doublé lors de ses trois dernières sorties. Costa Storti est intenable sur son aile, et ce sont les défense adverses qui en font les frais. Son duo avec Marques fait des ravages et on comprend facilement pourquoi le Stade français a accéléré pour l'avoir dans son équipe la saison prochaine.

Christian Ambadiang (Nevers)

On ne souhaite à personne de le voir arriver lancé comme un frelon. Avec un physique plus qu'impressionnant, Christian Ambadiang a empilé les essais avec Nevers. Il a terminé la fin de saison dernière en boulet de canon, inscrivant notamment un quadruplé face à Montauban lors de l'ultime journée. En barrage, son essai contre Vannes n'avait pas suffi pour voir les demi-finales. Ambadiang a également bien terminé 2023 avec trois réalisations en huit matchs. Au final, lors du nouvel an, il pourra être fier d'avoir marqué 17 essais en moins de 365 jours.

Nathanaël Hulleu (Vannes)

Onze essais avant de s'envoler pour le Top 14 et le Castres olympique. Pendant cinq mois, Nathanël Hulleu a terrifié les défenses de Pro D2. Meilleur marqueur de la saison dernière avec 17 essais au total, l'ancien joueur de l'UBB a pleinement profité de son prêt en Bretagne pour relancer sa carrière. Ayant joué à l'aile et au centre avec le RCV, il n'a jamais déçu puisque son aventure s'est terminée en demi-finale sur le terrain d'Oyonnax. Cette place dans notre top 10, il la doit à son côté finisseur et sa faculté à toujours être là, au bon moment.

Hulleu a terminé meilleur marqueur de Pro D2 la saison dernière. Icon Sport

Steeve Blanc-Mappaz (Grenoble)

C'est l'homme à tout faire, tout simplement. Le FCG ne vit pas ses meilleurs jours actuellement avec des points retirés par la DNACG, mais lui, continue d'enchaîner les gros matchs sans sourciller. Steeve Blanc-Mappaz est le capitaine grenoblois, et il assume sur le terrain. Cette saison, il n'a pas raté un seul match lors des 14 premières journées et a disputé 1110 minutes sur 1120 possibles... Difficile de faire plus indiscutable que ça. Mobile sur le pré, sa vitesse et son efficacité en touche sont précieuses dans une équipe de Grenoble qui souhaite - tout de même - jouer les premiers rôles.

Teimana Harrison (Provence Rugby)

Arrivé à l'été 2022 à Provence Rugby, Harrison a attendu 2023 pour faire ses grands débuts en Pro D2, de manière à mettre toutes les chances de son côté de figurer dans notre classement. C'est chose faite. Laissé tranquille par les blessures, l'ancien troisième ligne de Northampton montre qu'il est un des meilleurs joueurs du championnat. Impossible à enlever du quinze de départ aixois, le Néo-Zélandais est le joueur moderne par excellence, qui sait très bien faire jouer derrière lui, mais aussi baisser la tête quand il le faut. Ses deux essais, inscrits ces dernières semaines, face à Mont-de-Marsan et Vannes sont venus mettre la cerise sur la gâteau d'une année qui l'aura vu exceller.

Samuel Marques (Carcassonne puis Béziers)

L'année de Samuel Marques a été mouvementée, c'est le moins que l'on puisse dire. Brillant lors de la Coupe du monde avec le Portugal, il l'a également été avec Carcassonne en début d'année, même s'il n'a pas pu éviter la relégation avec les Audois. À l'intersaison, il a rejoint Béziers et marche sur l'eau depuis son arrivée dans l'Hérault. Meneur d'hommes, le demi de mêlée s'est directement imposé comme un cadre de l'effectif de l'ASBH. Bon buteur et magnifique joueur d'instinct, il régale et mérite sa place dans ce top 10.

Samuel Marques n'a pas attendu longtemps pour devenir le patron de l'ASBH. Icon Sport

Elia Elia (Nevers)

8 essais en 14 matchs pour débuter cet exercice 2023/2024, qui dit mieux pour un talonneur ? Personne, évidemment. Alors, certains diront que c'est facile de marquer quand t'es le dernier joueur des ballons portés neversois, si difficiles à arrêter. C'est parfois vrai, mais Elia Elia, ce n'est pas que ça. Le talonneur de 27 ans fait partie de ses avants qui ne sont pas fâchés avec le ballon et qui peuvent en faire ce qu'ils en veulent. Actif dans les offensives de son équipe, précis au lancer et malin quand il le faut, le Samoan est une référence de la deuxième division.

Mentions honorables : Tommy Raynaud, Benjamin Gélédan, Jules Soulan (Oyonnax) ; Peter Lydon (Rouen) ; Ben Botica (Soyaux-Angoulême) ; Beka Shvangiradze (Aurillac) ; Kaminieli Rasaku (Mont-de-Marsan)