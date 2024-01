Relâchés par le XV de France mercredi soir, Matthias Halagahu, Esteban Abadie et Melvyn Jaminet étaient présents à l’entraînement du jour avec le RCT. Le trio sera disponible pour la réception du Stade Rochelais, samedi soir, mais connaîtra un destin différent sur la feuille de match.

Empêtré dans une série négative (six revers sur les sept derniers matchs toutes compétitions confondues), le RCT (5e, 32 points) joue gros lors des deux prochaines journées de Top 14 avec les réceptions successives du Stade Rochelais et de l’Union Bordeaux-Bègles. Invaincus à Mayol en championnat, les Varois ont reçu un coup de pouce inattendu de leur ex-manager Fabien Galthié pour défier le double tenant de la Champions Cup.

Le sélectionneur du XV de France, contraint de relâcher six joueurs auprès des clubs, s’est séparé de manière provisoire de trois Toulonnais : Matthias Halagahu, Esteban Abadie et Melvyn Jaminet. Pierre Mignoni a ainsi récupéré des titulaires en puissance au sein de son effectif : "Ils étaient contents de leur expérience. Ils ont de l'énergie. Ils étaient contents de revenir avec le club. Ils sont à fond avec nous."

Dans un deuxième temps, le manager varois a ajouté. "C’est toujours mieux de les avoir. Le groupe s’était préparé à ce qu’ils ne reviennent pas. Ce sont des semaines particulières. Ils ont fait trois jours intenses avec l’équipe de France. Il faut les préparer et à la fois les ménager. Il faut les régénérer aussi après des entraînements intenses. Il faut bien gérer la charge de travail. On ne doit pas faire n’importe quoi pour samedi. On a essayé de travailler aujourd’hui, pour bien les remettre. Je peux les aligner. J’ai l’habitude de gérer ça."

Abadie et Jaminet seront titulaires face à la Rochelle

Selon nos informations, à la mise en place du jour, Jaminet et Abadie étaient au sein du groupe amené à débuter face à La Rochelle. Pour le troisième ligne, ce sera son retour à la compétition à la suite de sa blessure à un genou contractée face à Paris (19-5), le 30 décembre dernier. Ménagé à Glasgow, le natif d’Hyères récupère sa place à l’arrière au détriment d’Aymeric Luc.

Habituellement titulaire à côté de David Ribbans dans la cage varoise, Matthias Halagahu, qui a été une des surprises de la dernière liste du groupe France, sera utilisé dans le rôle de finisseur. Sur ce dernier mois de compétition, le deuxième ligne a souvent occupé cette place stratégique (3 fois sur les cinq derniers matchs). "Ils connaissent la situation actuelle du club, a exposé le capitaine Teddy Baubigny. Ils ont envie de jouer, de participer." Et surtout de gagner pour installer un peu plus Toulon au sein du wagon de tête.