Alors que la phase aller du Top 14 vient de s'achever, il est l'heure pour nous de revenir sur les principales déceptions du recrutement estival. Plusieurs noms connus garnissent cette catégorie. Voici les flops du recrutement de la première partie de saison.

Nepo Laulala

Le pilier droit Néo-Zélandais était très attendu à Toulouse cette saison. Après avoir joué la finale de la Coupe du monde sur le banc, celui qui avait la tache de remplacer l'iconique Charlie Faumuina en Haute-Garonne n'a pour le moment pas convaincu. Derrière Dorian Aldegheri dans la hiérarchie, Laulala a souffert en mêlée lors de ses quatre petits matchs de Top 14 cette saison. Contre le Racing 92 ce dimanche, le All Black aux 53 sélections s'est signalé en passant tout près d'être expulsé après un plaquage à l'épaule sur Camille Chat.

Jack Nowell

Mais où est passé le Jack Nowell aussi robuste que rapide, qui savait exactement comment casser des plaquages et marquer des essais ? À l'instar de ses dernières saisons du côté d'Exeter, l'Anglais a désormais du mal à faire des différences et malgré dix matchs sous le maillot rochelais cette saison, il n'a toujours pas su inscrire un essai. Souvent replacé au centre, il semble clairement manquer de gaz.

Top 14 - Jack Nowell (La Rochelle) Icon Sport - Icon Sport

Arthur Iturria

Capitaine de Clermont la saison dernière, Arthur Iturria avait fait le choix de revenir dans son club formateur cet été. Mais à Bayonne, c'est par sa discrétion que le troisième ligne s'est fait remarquer. En onze matchs disputés cette saison, l'ancien international français a été très neutre au sein d'une équipe qui a cruellement besoin de ses leaders. Iturria a même perdu sa place de titulaire cette saison, au profit de Baptiste Héguy et Pierre Huguet.

Teddy Iribaren

Parti du Racing 92 pour se relancer du côté de La Rochelle, Teddy Iribaren vit pour le moment un destin à la Teddy Thomas. Malgré ses qualités évidentes, le demi de mêlée peine à mettre son talent au profit de sa nouvelle équipe. Peu en confiance en début de saison, celui qui compte un match joué sous le maillot du XV de France connu beaucoup de déchets dans son jeu. Son imprécision a parfois coûté cher aux Rochelais. Son match contre Toulon samedi pourrait tout de même l'aider à se ralancer...

Reece Hodge

Présenté comme le gros coup du recrutement bayonnais cet été, le polyvalent trois-quarts australien n'a disputé que trois petits matchs avec l'Aviron en cette première partie de saison. Trois prestations très moyennes qui l'ont vu manquer plusieurs gestes, dont deux pénalités importantes contre Glasgow, lors de sa première en Champions Cup. Bayonne est en droit d'en attendre beaucoup plus de son Australien, qui est actuellement blessé.

Top 14 - Reece Hodge (Bayonne) Icon Sport - Icon Sport

Yannick Youyoutte

Alors qu'il lui restait encore une année de contrat avec Toulouse, Yannick Youyoutte a rejoint Toulon cet été, à l'instar de Selevasio Tolofua. Seulement, la saison du troisième ligne n'a, pour le moment, pas vraiment bien commencé. C'est simple, il n'a disputé que trois matchs de Top 14, en étant complètement barré à son poste au RCT. Pas sûr que ce soit la manière avec laquelle il voulait débuter son aventure sur la rade...

Monty Ioane

L'international italien est arrivé comme une grande promesse du côté du Lou. Mais l'Australien d'origine n'a pas su aider Lyon à échapper à une mauvaise passe en début de saison. Débarqué après la Coupe du monde, Ioane n'a pas su reproduire sur les pelouses du Top 14 ce qu'il a su si bien faire avec le maillot des Transalpins par le passé. Habituellement avide de franchissements et d'essais, il n'a encore jamais marqué en six matchs sous le maillot lyonnais.

Ali Oz

Promu cette saison, Oyonnax a voulu stabiliser son pack cet été, surtout avec la perte du très prometteur Thomas Laclayat. Deux piliers droits ont alors été recrutés. Si Christopher Vaotoa fait partie des grandes satisfactions du recrutement de l'USO, Ali Oz est lui plutôt en difficulté. Décevant dans le jeu, Oz a aussi été plusieurs fois sanctionné en mêlée depuis le début de la saison. Alors qu'il devait s'imposer comme un élément clé du jeu oyonnaxien, il a pour l'instant du mal à s'adapter et devra patienter avant de le faire puisqu'il actuellement blessé.

Top 14 - Ali Oz (Oyonnax) Icon Sport - Icon Sport

Rory Sutherland

Lui aussi devait tenir la mêlée d'Oyonnax, mais de l'autre côté. Par son nom et son importance au sein de la sélection écossaise, Rory Sutherland avait tout du bon coup pour l'USO. Mais après sa Coupe du monde, le pilier gauche n'a pas su s'imposer dans l'Ain. C'est simple, il n'est même pas titulaire à son poste, puisque c'est le capitaine Tommy Raynaud qui tient la barre. Alors qu'il n'est pas appelé avec l'Écosse pour le prochain Tournoi des 6 Nations, Sutherland doit se ressaisir.

Pierre Boudehent

En quittant La Rochelle pour le Stade français, Pierre Boudehent voulait mettre un coup de boost à sa carrière et trouver un peu plus de temps de jeu. Mais dans la capitale, le centre ou ailier n'a disputé que cinq matchs, pour deux titularisations (dont une en Champions Cup). Ce qui est dur pour lui, c'est peut-être aussi le replacement au centre de Lester Etien, pourtant ailier jusqu'alors. Boudehent traverse pour l'instant cette saison avec la plus grande des discrétions.