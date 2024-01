Si l’ailier international regrettait d’avoir laissé en route le bonus offensif que la première période pouvait promettre, il se consolait avec l’état d’esprit retrouvé de son équipe et les premiers pas très rassurants de Semi Radradra à Gerland.

Que ressentez-vous après avoir remporté ce match des mal classés contre Perpignan ?

On ressent d’abord du soulagement. On était dos au mur, comme lorsque nous avons reçu Montpellier. J’ai le sentiment que nous avons plutôt bien maîtrisé notre première période. On aurait pu se rendre le match encore plus facile mais on a encore subi des trous d’air… L’Usap est revenue avec beaucoup d’intentions en deuxième période. Au final, on récupère quatre points, c’est dommage de ne pas avoir fait un peu mieux mais au moins, on ne leur en a pas laissé.

Qu’est-ce qui a été positif pour vous lors de cette première période ?

On a essayé de déplacer le ballon. On a aussi eu une défense plutôt bonne puisqu’on ne prend que 3 points lors du premier acte, ce qui prouve qu’on a su faire preuve de solidarité. On s’est resserré, on a pris du plaisir à défendre les uns pour les autres. C’est un état d’esprit qu’il faudra garder lors des matchs à l’extérieur.

Vous vous êtes aussi, et surtout, montrés assez cliniques sur vos temps forts, contrairement à l’Usap...

Quand tu as des occasions et que tu les mets au fond, forcément, ça galvanise. À contrario, quand tu conclus pas tes temps forts, ça peut faire sombrer dans le doute. En première période, on a été relativement efficace et évidemment, cela a pesé dans notre victoire.

Semi Radradra a disputé son premier match à Gerland. Que vous apporte-t-il ?

C’est un joueur qui a de l’expérience, qui est grand, costaud, et est surtout capable de faire jouer après lui, que ce soit avant ou après contact. Même si on a déjà de très bons joueurs au centre, il peut nous permettre de nous rassurer lorsque certains ballons ne sont pas forcément propres. Il faut lui laisser le temps de prendre ses marques avec nous, mais quand on le voit réussir à passer les bras, c’est plaisant pour nous et ça rassure tout le monde.