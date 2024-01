Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre le direct commenté de ce match de la 13e journée de Top 14 entre Lyon et Perpignan.

Lyon qui est en grande difficulté en championnat a pour obligation de s'imposer face à Perpignan un adversaire direct au maintien. Les Lyonnais ont en plus connu une grosse déconvenue à Toulouse lors de leur dernier match de Top 14.

De leur côté, les Sang et Or sont 11e et après un début de saison vraiment compliqué vont mieux. Eux qui restent sur trois succès de suite en championnat comptent bien jouer la victoire à Lyon.

Ce match aura lieu au stade Gerland et sera arbitré par Benoît Rousselet.