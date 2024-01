Quelques minutes après la victoire toulousaine sur la pelouse du Racing 92, Antoine Dupont a commenté le succès de ses partenaires au micro de Canal +. L'habituel capitaine du XV de France est également revenu sur sa non-participation au Tournoi des 6 Nations avec les Bleus.

Les supporters toulousains peuvent avoir le sourire. Pour la première fois depuis 2018, les Rouge et Noir ont pu profiter d'Antoine Dupont pendant la période du Tournoi des 6 Nations. L'habituel capitaine des Bleus consacre une partie de sa saison à la préparation aux Jeux olympiques avec l'équipe de France à 7 mais était bien présent pour défier le Racing 92, ce dimanche soir. Encore à son avantage avec le maillot rouge et noir, Antoine Dupont est revenu sur les derniers jours passés du côté d'Ernest-Wallon, au sein d'un groupe très rajeuni. "La semaine a été assez étrange, on était moins que d'habitude au club, cela m'a fait drôle de voir certains de mes partenaires s'entraîner à Marcoussis. Même si j'aimerais être là-bas il faut faire des choix. Il y a un sentiment de fierté ce soir avec des jeunes joueurs qui se sont montrés. C'est un stade où on a toujours envie de jouer avec une équipe de Racing qui aime jouer même si ça peut se retourner contre nous. Cette victoire au Racing n'est pas anodine" affirmait le demi de mêlée au micro de Canal +.

Pour la première fois cette saison en Top 14, le leader racingmen a chuté sur sa pelouse. Avec ce succès, le Stade toulousain revient à un point de la deuxième place. #Top14 #R92ST



Le résumé > https://t.co/BNfsZVy680 pic.twitter.com/hIuMydWP1I — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2024

Dupont encore présent contre Bayonne

S'il regardera France - Irlande depuis son canapé, Antoine Dupont jouera à nouveau avec le Stade toulousain contre Bayonne, le week-end prochain, avant de rejoindre l'équipe de France à 7. Interrogé au sujet d'une éventuelle participation au Tournoi, le capitaine toulousain a préféré rire de la situation. "Je n'ai pas trouvé le moyen de me dédoubler ! Il y aura la réception de Bayonne et une période à 7 de découverte. J'espère avoir un peu de vacances avant de retourner en club car il va falloir être prêt très vite !"