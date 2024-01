Le succès de Toulouse au Racing a été marqué par les prestations royales de Pita Ahki et Antoine Dupont. Les Franciliens, trop friables, ont néanmoins pu compter sur un grand Siya Kolisi alors que Nepo Laulala a manqué sa rencontre.

Les tops

Pita Ahki

Le centre toulousain a parfaitement honoré sa récente prolongation. Lié au club rouge et noir jusqu'en 2026, l'international tonguien a encore brillé au centre de l'attaque toulousaine. Constamment cherché par ses partenaires (douze courses ballon en main dans le premier acte), Pita Ahki n'a jamais cessé d'avancer au milieu de ses partenaires. À la demi-heure de jeu, Ahki aurait même pu s'offrir un essai mais Tristan Tedder est parvenu à coffrer le Tonguien.

Antoine Dupont

Le demi de mêlée toulousain a nagé comme un poisson dans l'eau à Paris La Défense Arena. Parfait animateur de l'attaque rouge et noire, Antoine Dupont a marqué le premier essai de Toulouse après s'être défait d'Henry Chavancy à cinq mètres de la ligne. Auteur de deux coups de pied qui auraient pu offrir autant d'essais pour le Stade, l'habituel capitaine des Bleus a été une menace constante dans la défense francilienne. Au milieu d'une équipe largement remaniée, et diminuée par ce premier week-end de doublons, Dupont a pavé la voie du succès rouge et noir dans les Hauts-de-Seine.

Siya Kolisi

Le champion du monde sud-africain s'est hissé à la hauteur d'une rencontre face à Toulouse. Très actif ballon en main, Siya Kolisi a souvent fait mal aux défenseurs toulousains par ses prises de balle saillantes. Avec neuf plaquages en première période, le Springbok ne s'est pas échappé dans le combat et a été l'une des rares satisfactions de la rencontre côté Racingman.

Pour la première fois cette saison en Top 14, le leader racingmen a chuté sur sa pelouse. Avec ce succès, le Stade toulousain revient à un point de la deuxième place. #Top14 #R92ST



Le résumé > https://t.co/BNfsZVy680 pic.twitter.com/hIuMydWP1I — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2024

Les flops

Nepo Laulala

Le pilier All Black a débuté sa rencontre de la pire des manières. Dès la deuxième minute, le Racing commençait à pilonner les vingt-deux mètres toulousains, Nepo Laulala a plaqué Camille Chat à l'épaule. Après plusieurs minutes d'arbitrage vidéo. M. Descottes, l'arbitre du match, a finalement donné un carton jaune au Néo-Zélandais. En mêlée, le droitier toulousain a été dominé en mêlée par son adversaire direct, Hassane Kolingar. En début de deuxième période, le pilier a commis un en-avant après une folle séquence de ses coéquipiers qui aurait pu mettre un sérieux coup sur les têtes franciliennes...

Clovis Le Bail

Pour sa troisième titularisation cette saison, le demi de mêlée francilien n'a pas franchement brillé. Dans un périlleux duel face à Antoine Dupont, Clovis Le Bail a notamment manqué quatre plaquages et ne s'est pas assez mis en lumière dans cette affiche du dimanche soir. Bloqué par Nolann Le Garrec depuis le début de saison, l'ancien palois devra vite oublier cette rencontre pour se remettre en selle.

Henry Arundell

L'ailier anglais n'a pas pu allumer son moteur de dragster face à Toulouse. L'ancien joueur des London Irish n'a pas touché un ballon de la rencontre et ne s'est signalé qu'avec quatre plaquages. Véritable bombe offensive de l'escouade francilienne, Henry Arundell n'a pas su trouver d'alternatives pour mettre le feu dans la défense toulousaine.