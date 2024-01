En prenant six points lors de ses deux derniers matchs, le BO a montré qu’il semblait aller mieux sur ce début d’année 2024. Un regain de forme, que les Basques tenteront de confirmer, ce soir, à Dax, face à une équipe qui s’était imposée au Pays basque en novembre.



C’est un Biarritz olympique quelque peu revanchard qui va se présenter sur la pelouse de Maurice Boyau, vendredi soir. Chez les rouge et blanc, personne n’a oublié la déconvenue du match aller, qui avait vu les Dacquois l’emporter d’un petit point (21-22), grâce à un essai de Louis Mary (83e). “Même s'ils ne nous avaient pas battus à la maison, nous aurions eu envie de les battre chez eux, car ce sont des concurrents directs pour notre objectif en ce moment. Après, c’est vrai que le fait qu’ils aient gagné à la maison, qu’ils aient un peu parlé et qu’ils aient mis une vidéo sur les réseaux sociaux, ça nous donne encore plus envie d’aller prendre notre revanche là-bas”, a annoncé Baptiste Fariscot, ce jeudi, en conférence de presse.

Le jeune ailier, qui sera titulaire face à l'US Dax, n’était pas de la partie pour le match aller. Il sait, cependant, que ce revers avait plongé son équipe dans le dur, puisque derrière, ses partenaires avaient enchaîné six défaites de plus. “On ne s’attendait pas vraiment à perdre ce match, se remémore le joueur de 22 ans. Ça avait été un coup dur. Je ne sais pas si nous les avions pris de haut, nous sortions de deux victoires à la maison face à Agen et Nevers. Ça nous avait mis un bon coup de massue et, ensuite, nous avions creusé… Là, heureusement, nous avons réussi à gagner contre Valence, et il faudra continuer à garder cette dynamique positive.”

Avant le match qui opposera Biarritz à Dax, vendredi soir, Benoît August, le directeur sportif du club landais, revient sur l’exploit réalisé à Grenoble, évoque l’émulation qui existe dans son effectif et se projette sur la réception du voisin biarrot.https://t.co/NaBT5q1DK4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 26, 2024

Quitte ou double ?

La saison du BOPB ne prendra pas fin vendredi soir. Pour autant, ce match face à Dax est de ceux qui peuvent compter double, dans la mesure où les deux équipes jouent le même championnat (celui du maintien), et qu’aujourd’hui sept points séparent les Landais (9e) des Basques (14e). “Nous pensions rattraper un peu tout le monde, devant (après la victoire face à Valence, NDLR), mais tout le monde a gagné. Nous allons affronter un concurrent direct et si on perd, les Dacquois prendront une avance quasi définitive”, pense Baptiste Fariscot.

“C’est une rencontre importante, sait l’entraîneur de la défense, Manu Cassin. Nous sommes à la recherche de points, nous avons une obligation de résultat et ça viendra par beaucoup de travail, de concentration et une grosse performance. On essaye donc de se concentrer sur notre capacité à mettre en place notre jeu, qui a été plutôt florissante ces deux derniers matchs.”

Cassin : "Ce qui nous a fait défaut, c’est la continuité"

Le technicien n’a pas tort. En deux matchs, ses joueurs ont récolté six points (un bonus défensif à Nevers, une victoire bonifiée face à Valence Romans), soit autant qu’entre le mois de novembre et décembre. “On veut continuer sur notre lancée, insiste l’ancien trois-quarts centre. Ce qui nous a fait défaut, c’est la continuité et le fait d’être capable de réitérer de bonnes performances. On va tout faire pour remédier à ça et jouer pleinement notre rugby, vendredi, à Dax, dans un contexte un peu plus difficile, sur un derby, face à une très bonne équipe.” Les Landais, surprenants promus, sortent en effet d’un succès à Grenoble (24-27). Les Biarrots, de leur côté, semblent aller mieux depuis quelques semaines. Alors ce duel entre deux voisins, qui n’ont pas pour habitude de fermer le jeu, tournera-t-il à l’avantage de Biarritz, ou de Dax ? Réponse imminente.