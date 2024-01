Pro D2 - Il n'y aura pas de huitième défaite de rang pour le Biarritz Olympique qui s'est imposé sur le score de 38 à 13 face à Valence Romans. Chahutés en début de rencontre, les Basques ont su mettre de l'envie et de la détermination pour inscrire 5 essais synonymes de succès bonifié et de sortie de la zone rouge au classement.

Ce duel de bas de tableau a tourné à l'avantage des Basques qui ont stoppé ce soir une très mauvaise série de 7 défaites consécutives qui, si l'on écoutait les Biarrots, n'avait pas entamé le moral du vestiaire. Pourtant, en recevant Valence Romans, 13e avec 5 points d'avance, le danger était présent au-dessus des têtes biarrotes. En cette 17e journée, la place à l'erreur était mince voire inexistante sous peine de se retrouver dans une fâcheuse posture.

Valence Romans attaque très fort

Les visiteurs avaient sûrement une idée derrière la tête en attaquant pied au plancher. La formation de Fabien Fortassin voulait susciter le doute dans les têtes des joueurs du Biarritz Olympique afin de le faire déjouer d'entrée de jeu. La tactique a parfaitement été réalisée puisque les Drômois se sont procuré les premières occasions avec notamment un essai manqué d'un rien par Pena (4e minute de jeu). Le talonneur ne baissait pas les bras et ouvrait finalement le score quelques instants plus tard au terme d'une superbe combinaison réalisée sur une touche. Bien aidé par Bholi, le talonneur filait dans l'en-but (7 à 0, 10e). Malgré une réduction temporaire à 14, les visiteurs augmentaient leur capital avec le pied de Méret et menaient donc 10 à 0 après une vingtaine de minutes de jeu.

Le BO monte en puissance

20 minutes de rodage, c'est ce qu'il aura fallu aux Basques pour trouver la bonne carburation. C'est le pied gauche de l'ouvreur Searle qui permit à son équipe de se remettre sur les bons rails. Le Roumain, Motoc, récompensait ensuite les efforts de ses partenaires en inscrivant le premier essai de son équipe au terme d'une longue séquence de jeu que le BO répéta à plusieurs reprises ce soir. Ainsi, les deux équipes se retrouvaient à égalité à la mi-temps (10/10) mais on sentait bel et bien que l'équipe locale avait pris l'ascendant sur son adversaire.

Festival offensif

La pause n'aura pas stoppé la bonne dynamique des hommes de Simon Mannix, loin s'en faut. Dès la 42e, Motoc s'offrait le doublé et permettait enfin à son équipe d'entrevoir le succès après cette terrible série de 7 défaites d'affilée. Plutôt que de gérer leur avance, les Biarrots ont poursuivi leurs efforts menant Jonas tout droit dans la zone de vérité après un gros travail de Joseph (24/13, 49e). Lancés et motivés, les pensionnaires d'Aguiléra n'ont pas baissé le rythme, empêchant la moindre velléité valentinoise. Ainsi, Sauveterre puis Martin mettaient à l'abri leur équipe et sécurisaient un point de bonus offensif ô combien important. Au coup de sifflet final, la joie était franche et le sentiment de soulagement visible sur les visages biarrots.



Biarritz respire, Valence Romans s'essouffle

Ce succès à 5 points permet donc au BO de remonter à la 14e place, à égalité de points avec VRDR 13e (et également Angoulême 15e). C'est surtout sur le plan psychologique que cette victoire fait du bien aux Baques qui avaient à plusieurs reprises dû s'incliner par moins de 3 points d'écart. À l’opposé, les Drômois s'inclinent ce soir face à un concurrent direct pour le maintien après avoir tout de même fait chuter le leader Vannes la semaine précédente. Mais en Pro D2, les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas et ce soir, les Valentinois n'auront pas montré leur plus beau visage. Pris de vitesse et indisciplinés, ils ont été dans l'incapacité de renverser la physionomie de ce match dans lequel ils étaient pourtant très bien partis.