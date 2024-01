Les Jeux olympiques de Paris 2024 arrivent à grands pas. À quelques mois du début de cette compétition si particulière, nous vous livrons les dates clés de cet événement dans lequel le rugby sera représenté.

8 mai 2024 : la flamme arrive en France

La flamme olympique fait partie intégrante des festivités et des légendes qui entourent les Jeux olympiques. Avant de terminer sa course le 26 juillet dans la fameuse vasque olympique, cette flamme va d'abord traverser la France, en étant mise à l'honneur par plusieurs personnalités du pays. Parmi elles, plusieurs membres de la famille rugby. Anthony Jelonch, Coumba Diallo, Maxime Médard, Julien Pierre ou encore Jonathan Hivernat auront notamment l'honneur de la porter.

21 au 23 juin : tournoi de repêchage pour le rugby à 7

C'est au Stade Louis II de Monaco que se déroulera le tournoi de repêchage pour le rugby à 7 en vue des Jeux olympiques 2024. Douze équipes masculines et douze équipes féminines s'affronteront lors de ce tournoi à l'issue duquel seul le vainqueur (de chaque catégorie) aura la chance de participer aux JO. Pour les hommes, les équipes concernées sont l'Afrique du Sud, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Grande-Bretagne, Hong Kong, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Espagne, les Tonga et l'Ouganda. Pour les femmes, la qualification se jouera entre l'Argentine, la Chine, la Tchéquie, Hong Kong, le Kenya, la Jamaïque, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la Pologne, les Samoa et l'Ouganda.

24 juillet : début de l'épreuve de rugby à 7 masculin

C'est avant la cérémonie d'ouverture que l'équipe de France masculine de rugby à 7 va débuter sa compétition. Dès le 24 juillet, les Bleus seront sur le pont pour la phase préliminaire. La fin de cette phase de poules sera jouée le 25 juillet, tout comme les quarts de finale. Les demies et la finale, ainsi que de nombreux matchs de classement, auront lieu le 27, après une pause d'un jour.

26 juillet : cérémonie d'ouverture et allumage de la vasque

C'est donc deux jours après le début de l'épreuve de rugby à 7 que la flamme olympique arrivera sur la Seine pour une cérémonie d'ouverture en plein air. Le 26 juillet, le défilé prendra place sur des embarcations dédiées aux délégations nationales, équipées de caméras. Longue de six kilomètres, la traversée s’achèvera devant le Trocadéro, où le final des spectacles et des cérémonies protocolaires prendra place.

27 juillet : fin de l'épreuve de rugby à 7 masculin

Comme cité précédemment, l'épreuve masculine de rugby à 7 se termine le 27 juillet, après un jour de repos. Pour rappel, les Fidji sont double tenants du titre.

28 juillet : début de l'épreuve de rugby à 7 féminin

Contrairement aux hommes, les femmes débuteront leur épreuve après la cérémonie d'ouverture. C'est le 28 juillet que se déroulera le début de la phase préliminaire de l'épreuve de rugby à 7. Le lendemain, cette phase de poules se terminera et les quarts de finale se joueront.

30 juillet : fin de l'épreuve de rugby à 7 féminin

Les demi-finales et la finale du tournoi se joueront le 30 juillet, comme la grande majorité des matchs de classement. Après cette journée, il en sera fini du rugby lors de ces JO 2024.

11 août : cérémonie de clôture et fin des JO

C'est au milieu du mois d'août que se termineront les Jeux olympiques. La cérémonie de clôture est prévue le 11 août.