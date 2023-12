World Rugby a annoncé ce vendredi que le tournoi de repêchage de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques aurait lieu à Monaco ! C'est le Stade Louis II qui accueillera l'évènement du 21 au 23 juin 2024.

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, le tournoi de rugby à VII débutera le 24 juillet. Avant ça, un tournoi de repêchage aura lieu à Monaco au stade Louis II du 21 au 23 juin 2024. Onze équipes masculines et onze équipes féminines s'affronteront. À l’issue de ce tournoi seul le vainqueur (de chaque catégorie) aura la chance de participer aux JO.

À noter que le Stade Louis II avait déjà accueilli les épreuves finales de qualification avant les Jeux olympiques de Rio 2016 et de Tokyo 2020. "C'est un grand honneur d'accueillir pour la troisième fois consécutive à Monaco les tournois de qualification pour les Jeux olympiques. Le Rugby à 7 occupe une place de plus en plus importante en Principauté et nous sommes heureux de participer à cette belle aventure. Tous nos vœux de succès pour les tournois de qualification olympique 2024", déclaraient le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco.

Les équipes masculines :

Afrique du Sud

Brésil

Canada

Chili

Chine

Grande-Bretagne

Hong Kong

Mexique

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Espagne

Tonga

Ouganda

Les équipes féminines :