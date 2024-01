Le troisième ligne du Stade toulousain et du XV de France Anthony Jelonch aura l'honneur de porter la flamme olympique en mai prochain. C'est en Occitanie, en passant par les départements de l'Aude, de la Haute-Garonne et du Gers, que se passera l'événement.

Anthony Jelonch représentera le rugby lors du passage de la flamme olympique en France ! Alors que les Jeux olympiques et paralympiques se joueront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024, la fameuse flamme, qui symbolise pleinement cet événement mondial, fera son apparition dans l'Hexagone dans les mois à venir. Alors que celle-ci passera par la région Occitanie du 16 au 19 mai, plusieurs personnalités publiques de la région auront la responsabilité de la porter.

Jelonch représentant du Gers ?

Ainsi, le youtubeur tarnais Tibo InShape, la footballeuse internationale formée à Toulouse Valérie Gauvin et le troisième ligne du XV de France Anthony Jelonch, originaire du Gers, ont été choisis. C'est la Banque Populaire Occitane, parrain officiel du relais de la flamme, qui l'a annoncé cette semaine. Si les créneaux et les lieux dans lesquels ces personnalités porteront la flamme ne sont pas connus, la flamme olympique sera le 16 mai dans l'Aude, le 17 mai en Haute-Garonne, le 18 mai dans le Gers et le 19 mai dans les Hautes-Pyrénées.

Même s'il portera le flambeau olympique, cela ne veut pas dire pour autant que Jelonch participera aux Jeux olympiques, au contraire d'Antoine Dupont. Anthony Jelonch a lui été convoqué mercredi pour disputer le Tournoi des 6 Nations.