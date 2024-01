Au sein du podcast "au Coeur de la Flamme", l'ancien joueur du XV de France Méxime Médard dévoile qu'il sera un des porteurs de la flamme olympique avant les JO de Paris en 2024.

Après Anthony Jelonch, Coumba Diallo ou encore Julien Pierre et Jonathan Hivernat, c'est au tour de Maxime Médard d'annoncer qu'il sera un des porteurs de la fameuse flamme olympique avant le début des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (du 26 juillet au 11 août). L'ancien joueur du XV de France (63 sélections) représentera la région Occitanie et évidemment le rugby.

L'Honneur de Porter la Flamme Olympique \ud83d\udd25



C'est avec un mélange de fierté, d'excitation et d'humilité que je vous annonce ma sélection en tant que Porteur de la Flamme Olympique par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées.https://t.co/3aJym0xFbX pic.twitter.com/O9lUBkRh87 — Maxime Médard (@MaxMedard) January 19, 2024

Dans le podcast "au Coeur de la Flamme", Médard livrait ses sentiments : "C'est une fierté. Cela récompense toute ma carrière de joueur de haut-niveau, mais aussi mes valeurs. J'espère que je ne vais pas trébucher avec la flamme olympique (rires), mais je suis fier de représenter l'Occitanie". Véritable symbole de l'olympisme depuis 1928, la flamme arrivera sur le sol français et traversera l'Hexagone et ses outre-mer dès le 8 mai prochain