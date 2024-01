L'ancien deuxième ligne international Julien Pierre (27 sélections) et l'actuel capitaine de l'équipe de France de rugby-fauteuil Jonathan Hivernat porteront la flamme olympique.

"Je suis extrêmement fier de vous annoncer ma participation au Relais de la Flamme ! Hâte de vivre cette expérience unique". Par ces mots, publiés sur X (anciennement Twitter), Julien Pierre a annoncé qu'il portera la flamme olympique, en vue des Jeux olympiques de paris (26 juillet - 11 août). L'ancien deuxième ligne international (27 sélections entre 2007 et 2012) participera au long chemin de cette fameuse flamme, qui sera allummée le 16 avril en Grèce, et débutera son périple en France à partir du 8 mai. Passé par Bourgoin (2003-2008), Clermont (2008-2015) et Pau (2015-2018), Julien Pierre a notamment soulevé le bouclier de Brennus avec l'ASM en 2010 et a remporté le Tournoi des 6 Nations avec les Bleus la même année.

Je suis extrêmement fier de vous annoncer ma participation au Relais de la Flamme @Paris2024 \ud83d\udd25 !



Hâte de vivre cette expérience unique.#JOP2024 #Paris2024 #NousportonslaFlamme pic.twitter.com/bvFNrrC5mA — Julien Pierre (@JulienPierre4) January 15, 2024

Sur le périple de la flamme olympique, Jonathan Hivernat sera également de la partie. L'actuel capitaine de l'équipe de France de rugby-fauteuil et de Toulouse a annoncé qu'il serait sur le Relais de la Flamme sur son compte Instagram. "Je suis très honoré de vous annoncer ma participation au Relais de la Flamme Olympique et Paralympique de Paris 2024. À très bientôt sur la route des Jeux" a-t-il commenté.