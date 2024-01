Touché à un genou, Emmanuel Meafou est contraint de déclarer forfait pour le match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations 2024 face à l'Irlande, le 2 février à Marseille. C'est le deuxième ligne Paul Willemse qui le remplace dans le groupe France.

La journée de lundi a vu deux forfaits se matérialiser pour le XV de France : ceux d'Anthony Jelonch, dont la rupture du ligament croisé du genou droit est officielle, et d'Emmanuel Meafou, touché à un genou et forfait pour le match d'ouverture. Pour préparer ce choc face à l'Irlande, tenante du titre, qui aura lieu le 2 février à Marseille, le staff du XV de France mené par Fabien Galthié a choisi de sélectionner Paul Willemse.

C'est un retour pour le Montpelliérain qui a longtemps eu les faveurs des techniciens à la tête de la sélection. Mais l'année 2023 a été difficile, puisqu'embêté par les blessures depuis un peu plus d'un an maintenant, il a eu du mal à garder sa place de titulaire avec le numéro 5. La préparation de la Coupe du monde avait été un exemple assez marquant de ses derniers mois, avec une participation aux matchs de préparation contre l'Ecosse, les Fidji et l'Australie (les deux derniers comme titulaire) mais une blessure à la cuisse lors de ce dernier amical, à quelques jours à peine du début du Mondial.

A contrario, cette première moitié de saison fut bien plus régulière pour l'international de 31 ans (31 sélections) qui a su enchaîner les matchs avec le MHR.