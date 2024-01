Évidemment satisfait de la qualification et de la victoire obtenues par les siens à Sale (24-37), ce dimanche, Rémi Tales a salué l'esprit d'initiative de ses joueurs, le caractère d'Antoine Hastoy et l'adaptation de Yoan Tanga à un rôle inhabituel de trois-quarts centre.

Le contrat est rempli et haut la main, qui plus est. On vous imagine satisfait ?

Oui, la mission est accomplie mais ça n'a pas été un match simple. En première période, on avait l'appui du vent mais on a eu du mal à s'y mettre. Nous arrivons tout de même à 0-16 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les mecs avaient l'envie de mettre plus la main sur le ballon étant donné qu'ils attaquaient contre le vent. Ils ont réussi à le faire en marquant vite des essais. Il faut féliciter les joueurs. Après le match des Stormers, nous étions dans le dur et on a réussi à prendre 10 points en deux matchs. Le Stade rochelais est encore là et va voir les 8e de finale.

Vos trois-quarts ont été inspirés, comme sur ce premier essai où Dillyn Leyds se joue de cinq défenseurs en poursuite...

Ça, c'est Dillyn. Tout le monde connaît ses qualités, c'est un super joueur de rugby. Il est capable de tout faire et à pleine vitesse. Il nous débloque pas mal de situations en ce moment. Qu'il continue comme ça.

Les Rochelais ont assuré à Sale et finissent troisième de leur poule. Sauf surprises lors de la phase finale, ils devront se déplacer lors de tous les matchs.



Le film du match > https://t.co/hcH6I3ZIJc#SALvSR #InvestecChampionsCup pic.twitter.com/txWsWqEsz4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 21, 2024

La montée en puissance se confirme derrière. Comment l'analysez-vous ?

Les joueurs ont confiance en eux. On sait les qualités qu'il y a mais il y a un mois, on n'osait pas faire la passe en plus, peut-être parce qu'on n'avait pas les bons rebonds. Quand tu gagnes et que tu tentes, tu es récompensé, tu oses jouer les coups, déplacer les ballons, jouer les offloads. C'est ce qui fait très souvent la différence.

Vous en êtes désormais à quatre victoires de suite. Ça commence à devenir sérieux, non ?

Si on revient un mois en arrière, après le Stade français, c'était clair : il y avait quatre matchs qui se profilaient et qui allaient donner la température de notre fin de saison. C'est encore tôt et il y a encore beaucoup de route : mais en Coupe d'Europe, on est toujours là ; et en championnat, les victoires contre Toulouse et Pau nous ont permis de rebasculer et de regarder à nouveau vers le haut. Il y a encore deux rencontres à venir : on va arriver au 14e ou 15e match de suite, les internationaux vont partir, nous avons encore eu des bobos. Toulon arrive dans six jours. Il va falloir faire énormément de récupération, travailler sur la fraîcheur et bien finir le boulot avant la semaine de coupure. Puis l'équipe repartira en février avec des gros objectifs.

Un mot sur la réaction d'Antoine Hastoy, non retenu avec le XV de France pour le Tournoi ?

Il a répondu de la plus belle des manières. C'est la réalité du terrain : quand l'équipe performe les joueurs en sortent grandis. Antoine y a contribué, il a fait un gros match, il faut que ça continue comme ça. Le Tournoi est long, il y aura des chances de le revoir avec le maillot.

Vous aviez fait le pari de mettre Yoan Tanga au centre. Qu'en retenez-vous ?

Il faut le féliciter. On lui a tous dit, il a réalisé une grosse performance. Ce n'est pas évident de basculer en une semaine de troisième ligne à centre. On ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un troisième ligne au centre. Il défend très bien sur le premier essai. Vu les conditions, on savait qu'il fallait être fort au milieu du terrain. Ça pourra être une option sur la saison. Terminer un match quand tu es troisième ligne derrière, c'est... pas facile. Mais attaquer un match à enjeu à Sale, au centre, ça avait tout du match piège pour lui. Il a super bien répondu.