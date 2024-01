Dans la finale de la poule 4, le double tenant du titre a montré sa large supériorité face aux Sharks (24-37). Les Maritimes ont pu compter sur un grand Antoine Hastoy et une défense inspirée.

La Rochelle avait besoin de deux points pour se qualifier pour les 8es de finale. Sous la grisaille anglaise, les Maritimes ont fait mieux en empochant un succès aux dépens des Sharks et en ajoutant cinq points dans la besace (24-37). Les seules ombres au tableau sont du côté des blessés : Dillane (genou) et Sclavi (commotion) ont quitté la pelouse sur de sévères blessures.

Dans la poule D, La Rochelle (3e, 12 points) a doublé Leicester (4e, 7 points). Sale est reversé en Challenge Cup (5e, 6 points).

La Rochelle a été maître de ses émotions

Avec le vent dans le dos, les Maritimes ont acculé les Sharks dans leur camp. Sur une relance du bout du monde, Roebuck, au terme d'une action confuse où Tanga a été piégé au centre du terrain, a marqué mais avec trois appuis. M. Busby a réalisé un appel à la vidéo, dans le but de clarifier un potentiel essai de pénalité pour un en-avant volontaire de Botia. Finalement, le Fidjien a pris exemple sur Etzebeth lors du funeste quart de finale de la Coupe du monde (9e).

Les Rochelais ont assuré à Sale et finissent troisième de leur poule. Sauf surprises lors de la phase finale, ils devront se déplacer lors de tous les matchs.



Sans aucun dommage, le Stade Rochelais a piqué en contre-attaque. Grâce à un plaquage appuyé du trois-quarts centre Tanga, du Preez a manqué son coup de pied. Leyds s'est bien adapté en poussant le ballon au pied et en résistant à trois autres adversaires (0-7, 10e).

Incapable de faire fructifier ses temps forts à la main, avec de nombreuses maladresses techniques, la bande à Alldritt, ultra performant dans le jeu au sol, a sanctionné l'indiscipline anglaise (9 pénalités concédées). Hastoy a dompté le vent capricieux (0-16 15e, 38e, 40e+2).

Une entame parfaite de deuxième période

Discret jusqu'alors, Botia a sauvé son équipe à cinq mètres de l'en-but. Au terme de son grattage, grâce à une belle course tranchante de Seuteni, Antoine Hastoy a marqué entre les poteaux (0-23, 44e). Quatre minutes plus tard, on a retrouvé le troisième ligne dans le couloir gauche, avec le ballon en sa possession. Il a résisté à un adversaire avant de passer les bras pour Lespiaucq-Brettes. Le talonneur a été repris à un mètre de l'en-but, mais Kerr-Barlow a bien collé au ballon (0-30, 48e). Avec une belle avance, Ronan O'Gara a fait souffler ses cadres à l'instar d'Atonio, Kerr-Barlow ou Skelton.

Dans les vingt dernières minutes, les Sharks ont connu un sursaut d'orgueil et ils ont été bien aidés par une grande indiscipline rochelaise. En bout d'aile, à la suite d'un bon mouvement des avants au centre du terrain, Tom Roebuck a profité d'une défense resserrée pour marquer (5-30, 60e). Sous pression, Hastoy, pour une répétition de fautes (66e), et Dulin, pour un choc tête contre tête (67e), ont écopé d'un carton jaune. En double supériorité numérique, Creevy a conclu un maul porté (12-30, 68e). À 13 joueurs contre 15 Anglais, UJ Seuteni, qui a bien senti une passe tendue de Ford, a offert le bonus offensif à son équipe (12-37, 74e). À la suite de la lourde blessure de Sclavi, les Sharks ont réalisé une fin de match canon pour glaner un anecdotique bonus offensif grâce à des réalisations de Dugdale (78e) et Veainu (80e+1).

La semaine prochaine, La Rochelle retrouvera son pain quotidien en Top 14 avec un déplacement du côté de Toulon.