L'ouvreur rochelais, auteur d'une prestation trois étoiles avec un essai et un 100 % au pied à Sale, ce dimanche, est revenu sur l'importance de cette victoire synonyme de qualification, sur sa détermination à retrouver les Bleus au plus vite et sur la montée en puissance du collectif maritime et tout particulièrement des lignes arrère.

Quelle analyse livrez-vous de cette rencontre décisive ?

Ils avaient choisi de nous laisser le vent en première période car il allait s’intensifier au fil du match. Le plan était donc de mettre le plus de points possible avant la pause. Mais à mes yeux, le tournant a été le début de seconde mi-temps où l’on a été vraiment très bien. Le plan défini dans le vestiaire a été très bien appliqué : nous avons été beaucoup plus incisifs que ce que l’on avait été jusqu’alors. C’est positif. La fin de match a été plus hachée, on aurait aimé ne pas prendre tous ces essais mais nous sommes heureux de la qualification. Elle fait du bien à tout le monde.

Vous parlez du début de deuxième période mais il y a ces pénalités que vous tentez et inscrivez avant la pause qui ont aussi été cruciales pour prendre le large...

C’est ce que j’ai dit à Greg (Alldritt) sur le coup : on a le vent, il faut absolument qu’on soit devant. Il y a eu de la réussite, tant mieux. J’en suis content.

Et derrière, vous avez encore inscrit de beaux essais. La montée en puissance se confirme...

Collectivement, c’est beaucoup mieux mais il ne faut pas se relâcher, on ne peut pas se le permettre. Derrière, on se sent beaucoup mieux, on prend plus d’initiatives. Nous nous lâchons plus, c’est ce que Rémi (Tales) et Séb (Boboul) nous demandent. Ils veulent que l’on se montre. On parle beaucoup de nos avants et c’est vrai qu’ils sont énormes. Mais derrière aussi, on a de grosses qualités et il faut que ça se voit. Quand UJ est relâché comme ça, aussi, ça change beaucoup de choses.

L'équipe de France ? Bien sûr que ça m’énerve, je suis un compétiteur. J’ai les crocs, forcément. Et j’ai envie que ça se voit.

On vous a aussi vu à votre avantage avec, d’entrée, une volonté évidente d’attaquer la ligne...

J’avais pris une semaine de vacances début janvier et, sur les deux derniers week-ends, je me suis vraiment senti mieux. Honnêtement, ça m’a fait beaucoup de bien. Je suis revenu bien frais, j’en avais besoin aussi mentalement. Et là, je suis plein gaz.

On imagine que vous étiez d’autant plus déterminé que vous n’avez pas été retenu dans le premier groupe du Tournoi ?

Bien sûr que ça m’énerve, je suis un compétiteur. J’ai les crocs, forcément. Et j’ai envie que ça se voit. Il faut continuer. Ça ne doit pas être que sur un seul match. J’ai envie de reproduire de grosses prestations et de faire le maximum pour y revenir. Je vais continuer de travailler dans mon coin et avec l’équipe. Et puis arrivera ce qui arrivera.

Vous avez aussi réalisé un 100 % au pied malgré un vent fort et tourbillonnant...

Il faut savoir le gérer. Il y a un peu de réussite mais je bosse bien et je le ressens dans mes performances. C’est le bon chemin.

Un mot sur le replacement de Yoann Tanga au centre du terrain. Vous a-t-il surpris ?

Yo s’adapte très bien. Il a été très bon, il faut le féliciter. Il est à l’aise techniquement et il a de très bonnes lignes de courses, il faut bien l’utiliser. C’est ce qu’on a fait. Il n’y avait pas de doute avant le match. UJ Seuteni l’a pas mal aidé en défense et moi aussi en attaque.

La route continue en Champions Cup mais il vous faudra désormais enchaîner les performances à l’extérieur. Comment abordez-vous ce défi ?

Je trouve que c’est bien. L’an dernier, on avait fini premiers de poule et nous n’avions eu que des réceptions. Là, ce sera différent. C’est un gros challenge, on aime ça.