Actuellement cinquième de la poule 3 de Champions Cup, Bayonne peut encore tout connaître après la phase de poules. La qualification, l'élimination ou être reversé en Challenge Cup : voici les scénarios de Bayonne pour la dernière journée.

Pour être qualifié...

Malgré son match nul sous forme d'exploit sur la pelouse du Munster, l'Aviron bayonnais est bien mal embarqué lors de la phase de poules de Champions Cup. Défait par Glasgow à Jean-Dauger et giflé par Northampton en Angleterre, le club basque a tout de même une chance de se qualifier. Pour cela, il ne faut pas se leurrer : une victoire face à Exeter lors de la dernière journée est obligatoire. Même un match nul bonifié ne suffirait pas en raison de l'affrontement entre Glasgow et Toulon. Il faut par ailleurs que dans cette confrontation - et en plus de la victoire impérative de Bayonne - que Toulon aille gagner en Écosse. Si Glasgow gagne, Bayonne peut encore rattraper le Munster (3e) en l'emportant avec le bonus offensif. Dans le même temps, les Irlandais doivent prendre aucun point face à Northampton.

Pour être reversé en Challenge Cup...

Pour être reversé en Challenge Cup, il faudrait que rien ne bouge pour Bayonne. Actuellement cinquièmes, les Basques sont dépendants du résultat du match entre Glasgow et Toulon. Si les hommes de Grégory Patat font moins bien que Glasgow, et que le Munster prend au moins un point, ils seront automatiquement qualifiés en Challenge Cup. Si Toulon gagne avec le bonus offensif et que Bayonne s'impose sans bonus, la différence de points fera que les Bayonnais finiront aussi cinquièmes. Enfin, en cas de match nul face à Exeter, Bayonne devra compter sur une victoire de Glasgow pour se qualifier. Un match nul bonifié ajouté à une défaite de Glasgow sans bonus amènerait le même scénario.