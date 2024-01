En s'imposant avec le bonus offensif face à Leicester, La Rochelle a véritablement lancé sa saison de Champions Cup. Le double tenant du titre peut encore terminer à la deuxième place de la poule quatre, mais aussi être reversé en Challenge Cup. Voici tous les scénarios possibles.

Le double champion en titre n'est pas mort, et cela change beaucoup de choses. Grâce à son succès bonifié face à Leicester, La Rochelle a redressé le tir et se place désormais quatrième de la poule 4. Rappelons que les quatre premiers de chaque poule joueront les huitièmes de finale de la Champions Cup. Les Maritimes ont donc leur destin en main pour défendre leur double titre au printemps prochain. S'ils s'imposent le week-end prochain sur la pelouse de Sale (actuellement cinquième avec 5 points), Grégory Alldritt et ses coéquipiers seront qualifiés. Mais dans cette Champions Cup où on connaît l'importance de recevoir, l'objectif est de terminer le plus haut possible. Et sur ce point, le club à la caravelle n'a plus son destin en main et va devoir profiter de résultats favorables.

Pour terminer deuxième

Pour terminer à la deuxième position de la poule 4 et s'assurer de recevoir en huitième de finale à Marcel-Deflandre (les premiers et deuxièmes de chaque poule reçoivent à ce stade de la compétition), les Rochelais doivent prendre quatre ou cinq points à Sale - cela n'a pas d'incidence - et compter sur les défaites des Stormers à Paris et de Leicester face aux Irlandais du Leinster.

Autre scénario, plus complexe mais possible : les Rochelais peuvent aussi terminer deuxièmes en perdant à Sale avec un double bonus (sans laisser l'offensif à Sale) ou en décrochant le match nul. Dans ce cas, ils devront compter sur des défaites sèches des Stormers et de Leicester sans bonus. En effet, les quatre clubs seront dans ce cas de figure à égalité avec 11 unités mais la différence de points profitera à La Rochelle (+ 25 contre -1 pour les Sud-Africains, -21 pour Leicester, et 6 pour Sale). Reste que la défense de leur doublé sera difficile cette saison car un déplacement en quart de possible est plus que probable, même en terminant deuxième.

Pour terminer troisième

Dans ce scénario (le plus probable), c'est presque la même chose, les Rochelais doivent s'imposer avec ou sans bonus, ou perdre avec un double bonus (sans laisser cinq points à Sale) ou faire match nul, et compter sur une défaite des Stormers ou de Leicester. On imagine bien que les Anglais, déjà à la peine à Marcel-Deflandre, devront faire un retentissant exploit face au Leinster, qui doit de son côté s'imposer le plus largement possible pour finir dans les deux meilleurs premiers et s'assurer de recevoir jusqu'en demi-finale. En revanche, les Stormers sont plus susceptibles de battre le Stade français, déjà éliminé de la Champions Cup. S'ils terminent troisièmes, les joueurs de Ronan O'Gara se déplaceront chez un deuxième de poule.

Pour terminer quatrième

Ce cas de figure indiquerait un statu quo au classement de la poule 4. À chaque fois, ce scénario implique les succès des Stormers et de Leicester. Ensuite, il signifie que La Rochelle a soit perdu à Sale mais avec le bonus offensif et défensif et sans laisser cinq points aux Anglais, soit qu'un match nul n'a pas départagé les deux formations.

En terminant à la quatrième place, les Rochelais seront classés entre la 12e et la 16e place au classement général et le huitième de finale sera plus que périlleux chez l'un des quatre premiers des quatre poules (Nortamphton ou Exeter, Toulouse ou Bath, Bordeaux ou Lyon).

Pour être reversé en Challenge Cup

C'est le pire scénario envisageable pour les Rochelais, qui ne sont pas du tout assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale. En effet, en perdant à Sale, même avec une défaite bonifiée, les Anglais passeraient devant (10 ou 11 points contre 8 ou 9), et laisseraient ainsi la place de cinquième à La Rochelle, synonyme de phases finales de Challenge Cup. Précisons, enfin, qu'il est impossible pour le Stade rochelais de terminer sixième car avec seulement un point au compteur, le Stade français ne peut pas les dépasser.

En plus mauvaise facture que la saison passée, le club charentais-maritime n'a pas dit son dernier mot. "Cette semaine va nous donner l’opportunité de disputer des phases finales européennes si on fait le job dimanche, confiait Ronan O'Gara après la performance du week-end. Je n’accepterai pas de sortir de cette compétition par un mauvais match. Cette semaine est cruciale pour le club, et pour le groupe."