Avec trois victoires bonifiées en trois sorties, le Stade toulousain réalise un début d'aventure canon en Champions Cup. Lors de la dernière journée, les Haut-Garonnais peuvent s'assurer une première ou deuxième place au général, ce qui leur permettrait de recevoir jusqu'en finale en cas de qualification.

Toulouse premier de poule si...

Chaque chose en son temps. Avec quinze points au compteur, les Haut-Garonnais écrasent tout sur leur passage pour l'instant, en atteste leur récital en Ulster ce samedi soir (48-24).

Ce dimanche, ce sont les Anglais de Bath, tombeurs du Racing 92 ce week-end, qui vont poser leurs valises du côté d'Ernest-Wallon. Les calculs sont vite faits. Le vainqueur de ce duel entre Bath (qui a aussi 15 points) et Toulouse terminera en tête de la poule 2. Une victoire, quel que soit le score, et les champions de France en titre pourront se targuer d'avoir terminé à la première place.

L'occasion de recevoir jusqu'en demie

Avec une victoire bonifiée contre Bath, les Toulousains seraient assurés de terminer à la première ou deuxième place du "classement général" des qualifiés pour les huitièmes. Cinq points ce dimanche, et une voie royale s'ouvrirait pour Ugo Mola et les siens.

En plus d'accueillir en huitièmes, les Rouge et Noir pourraient recevoir le quart de finale et la demi-finale en cas de qualification. Une opportunité en or de voir le Tottenham Hotspur Stadium au mois de mai prochain, lieu de la finale de cette édition 2023/2024.

Oui, Toulouse peut encore finir troisième de poule

Certes, ce serait une énorme surprise, mais il existe un scénario à l'issue duquel le Stade toulousain termine troisième de la poule 2.

Dans un premier temps, il faudrait que les Haut-Garonnais subissent une défaite à 0 point contre Bath. Ensuite, une victoire bonifiée des Harlequins contre l'Ulster obligerait les Stadistes à regarder le goal-average. Bon, actuellement celui des Rouge et Noir est de +97, et celui des Quins de +14. Pour résumer, il faudrait une (très) large défaite toulousaine, jumelée à une (très) large victoire anglaise.