Les Toulonnais n'auraient pas pu faire pire en ce début de Champions Cup. Battus à domicile par Exeter et le Munster, les hommes de Pierre Mignoni se sont aussi inclinés à Northampton. Des défaites pour la plupart cruelles, qui font aujourd'hui que le club de la rade est bon dernier de la poule 3. Pour être clair, il faudra donc impérativement une victoire face à Glasgow pour se qualifier. Mais le RCT n'a pas son destin entre les mains. En plus de son succès, Toulon doit espérer une défaite de Bayonne face à Exeter. Aucun bonus ne changera quoi que ce soit, si ce n'est un double bonus de Glasgow.

Pour être reversé en Challenge Cup...

Une victoire face à Glasgow permettrait au RCT de dépasser leur adversaire du week-end. Un simple succès leur assurerait donc au minimum de dépasser les Écossais (si ces derniers ne prennent pas de double bonus) et d'être au minimum reversés en Challenge Cup. Si Toulon fait match nul, il faudra que Bayonne ne prenne qu'un point maximum face à Exeter.

Pour être éliminé...

Une défaite sans point de bonus et tout serait terminé pour Toulon. Dans les autres cas, si Bayonne fait au minimum pareil que Toulon, le RCT sera éliminé. L'Aviron doit garder une marge d'un point sur les Rouge et Noir car ces derniers possèdent une meilleure différence de points. Si Bayonne gagne sans bonus et que Toulon aussi mais que Glasgow prend un double bonus, Toulon est éliminé.