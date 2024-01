L'Union Bordeaux-Bègles est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Champions Cup avant la dernière journée de la phase de poules. Mais les hommes de Yannick Bru sont face à plusieurs scénarios et pourraient finir, premiers, deuxièmes ou troisièmes de leur poule.

Pour recevoir jusqu'en demi-finale...

Bordeaux-Bègles devra s'imposer avec le bonus offensif sur la pelouse des Bulls de Pretoria. S'ils réussissent cet objectif, les Bordelais n'auront aucun calcul à faire et seront assurés de terminer la phase de poules avec le maximum de points et pourront recevoir jusqu'en demi-finale.

Une victoire sans bonus offensif peut également faire les affaires de l'UBB. Dans ce cas de figure, les Girondins devront regarder les résultats de Northampton et du Leinster. Les deux équipes sont à 14 points et pourraient terminer la phase de poules avec 19 points, à égalité avec l'UBB. Pour recevoir jusqu'en demi-finale, Bordeaux-Bègles devra donc avoir un meilleur goal-average que le Leinster et Northampton. Dans le cas contraire, en finissant premiers, les Bordelais ne pourront recevoir que jusqu'en quart de finale.

Pour terminer deuxième...

Si l'UBB termine deuxième de sa poule, elle recevra son huitième de finale. Pour ce faire, Bordeaux devra perdre sans bonus à Pretoria alors que Lyon devra gagner aux Saracens. Si l'UBB obtient un point de bonus en Afrique du Sud, Lyon devra gagner avec le bonus offensif aux Saracens.

Pour terminer troisième...

Enfin, il existe un ultime scénario de qualification pour l'UBB, bien mois enviable. Même s'ils sont en très bonne posture pour terminer aux deux premières places de leur poule, les Girondins peuvent également finir troisièmes et se déplacer dès les huitièmes de finale. Il faudrait que les Bulls s'imposent avec le bonus offensif et avec 36 points d'écart minimum sur l'UBB. Ensuite, Lyon devra s'imposer aux Saracens pour rafler la première place.