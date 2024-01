Le deuxième ligne du Stade français Paul Gabrillagues revient chez les Bleus quatre ans après sa dernière sélection. Il profite de la blessure de Thibaud Flament, mais aussi de ses bonnes performances avec le club parisien. Belle satisfaction pour ce combattant par excellence.

Pour le grand public, c’est l’une des surprises de la liste de ce Tournoi 2024. Le deuxième ligne Paul Gabrillagues fait son retour alors qu’il compta seize sélections entre 2017 et 2019. On ne l’a plus vu sous le maillot bleu depuis la Coupe du Monde au Japon en 2019, soit plus de quatre ans. Le deuxième ligne du Stade Français formé au PUC avait été lancé en 2017 par Guy Novès et repris par Jacques Brunel qui l’amena au Japon et le fit jouer le fameux quart de finale perdu de justesse face au pays de Galles où il entra en cours de jeu. On pensait Paul Gabrillagues associé aux années laborieuses du XV de France et les résultats décevants de son club dans les saisons qui ont suivi ne l’ont sans doute pas aidé.

Mais Fabien Galthié (adjoint en 2019) ne l’a pas oublié. Il l’a rappelé compte tenu, aussi, de la blessure de Thibaud Flament. Paul Gabrillagues, trente ans, est récompensé pour ses qualités de combattant de l’ombre. Ce n’est pas un gros porteur de balle, ni un joueur extrêmement puissant à l’impact, mais il est efficace dans le combat, les déblayages, et la conquête. La constance de ses performances récentes en club que Laurent Sempere est à même de pouvoir analyser a parlé pour lui.

Danty et Seb Tao à un degré moindre

Ce n’est pas le seul exemple de retour marquant ces dernières années, on pourrait citer Morgan Parra, oublié par Guy Novès après 2015, mais rappelé par Jacques Brunel en 2018-2019, mais qui ne fit pas la Coupe du Monde. On se souvient aussi du demi d’ouverture Lionel Beauxis, rappelé en 2018 par Jacques Brunel après six ans d’absence. Dans la liste actuelle, on peut aussi évoquer le cas de Jonathan Danty, quatre fois sélectionné en 2016 par Guy Novès et qui a attendu jusqu’en 2020 pour faire son retour avec Fabien Galthié.

Parmi les 34 de 2024, le pilier, Sébastien Taofifenua mérite aussi une citation. Près de six ans après ses deux premières sélections, il avait joué le match de préparation du dernier Mondial face à l’Australie, mais sans appartenir à la liste des 33. Il remplaçait alors Cyril Baille, pas remis de sa blessure. Fabien Galthié l’a conservé sur ses tablettes. Mais ces deux hommes ne s’étaient pas encore installés chez les Bleus quand ils ont connu leur éclipse, à la différence de Gabrillagues.