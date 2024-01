Présent face à la presse ce vendredi midi pour évoquer le match capital de Champions Cup qui attend La Rochelle à Sale dimanche, Grégory Alldritt a aussi réagi à sa récente nomination comme capitaine du XV de France pour le prochain Tournoi des VI Nations. Et au passage de relais avec Charles Ollivon, en l’absence d’Antoine Dupont.

« Comme je l’ai dit à Fabien (Galthié, sélectionneur du XV de France, NDLR), c’est un très, très grand honneur. Beaucoup de fierté. Mais, pour le moment, je suis concentré sur mon club. J’évite de trop penser à tout ça et tous les à-côtés. Il y a eu beaucoup d’articles. Je n’ai pas tout lu, je vous avoue. » Invité à commenter l’officialisation de son capitanat pour le 6 Nations qu’il disputera avec les Bleus, Grégory Alldritt évoque une perspective « magnifique », sans trop s’éterniser sur le sujet, à deux jours d’un déplacement crucial du Stade rochelais sur la pelouse de Sale (dimanche, 14h) où le club double tenant du titre de la Champions Cup jouera sa qualification en huitièmes de finale.

« J’ai le match le plus important de la saison ce week-end avec le Stade rochelais, appuie le numéro 8 et emblématique capitaine rochelais. J’espère la victoire. Je savourerai à partir de dimanche soir. Avant lundi, je ne suis pas encore capitaine du XV de France […] Mais, la priorité, c’est d’avoir un groupe de leaders. J’ai cette chance en club, j’aurai cette chance aussi avec l’équipe de France. Tant qu’il y a ça, je ne suis pas inquiet. Capitaine, c’est l’étiquette du terrain. Dans la vie de groupe, c’est vraiment plusieurs joueurs qui gèrent une équipe. »

A lire aussi : 6 Nations 2024 - "Grégory Alldritt était très inquiet de la réaction de Charles Ollivon" : Fabien Galthié revient sur le changement de capitanat au sein du XV de France

Interrogé sur les propos du sélectionneur - qui, dans Midi Olympique, confie que « Grégory Alldritt était très inquiet de la réaction de Charles Ollivon », premier capitaine de l’ère Galthié et habituel intérimaire d’Antoine Dupont – l’international aux 45 sélections avec le XV de France se montre aujourd’hui rassuré quant à ce passage de témoin : « J’ai de suite appelé Charles pour en parler avec lui. C’est quelqu’un avec qui je m’entends très bien. C’est un joueur et un homme que j’apprécie. C’était important d’en parler avec lui, de savoir où on en était, tous. Aucun souci là-dessus. Je suis sûr qu’il sera le premier à me soutenir. »