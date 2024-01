Premier capitaine de l’ère Galthié, Charles Ollivon devrait évidemment l’être aussi pour entamer le second mandat du sélectionneur, tandis que son ami de Saint-Pée Maxime Lucu est attendu comme le suppléant naturel d’Antoine Dupont dans le rôle de demi de mêlée titulaire.

Ce n’est évidemment plus un scoop, depuis l’annonce de sa participation aux jeux Olympiques : à défaut d’être remplacé lors du prochain Tournoi comme produit d’appel du rugby français, Antoine Dupont devra d’abord l’être remplacé dans les rôles de joueur et de capitaine. Beaucoup pour un seul homme ? Assurément. C’est bien pourquoi ces fonctions ne devraient pas être assurées par un seul homme, mais bien par un binôme…

Ainsi, plus que jamais, le duo des Senpertars composé de Maxime Lucu et Charles Ollivon tient plus que jamais la corde, celui-ci ayant en outre le mérite de raconter une belle histoire. Celle de deux amis d’enfance qui, après avoir vécu une Coupe du monde ensemble, devraient bel et bien être appelés à tenir les rênes des Bleus pour le Tournoi 2024.

Blessé au mollet depuis 15 jours

En ce qui concerne Maxime Lucu ? Sa titularisation face à l’Irlande semble aujourd’hui relever de l’évidence, tant par ses performances actuelles en club que par sa complicité rodée à l’UBB avec Matthieu Jalibert, auxquelles il faut ajouter ce statut de numéro 2 assumé depuis deux saisons derrière Dupont qui laisse entendre, en toute logique, que son tour est arrivé. Quant au brassard ? La question, encore jamais évoquée dans les réunions préliminaires du staff, devrait être évoquée (et tranchée) ce mardi. Et si certains observateurs pouvaient légitimement penser à Grégory Alldritt, qui présente l’avantage d’être parfaitement bilingue tout en demeurant un lieutenant historique de Dupont, c’est bien Charles Ollivon qui tient le plus logiquement la corde.

Parce que celui-ci fut le premier capitaine de l’ère Galthié, avec qui il entretient une véritable complicité, particulièrement patente dans le difficile exercice des conférences de presse. Mais aussi - et surtout - parce que Charles Ollivon est sportivement tout aussi incontournable que Dupont, puisque devenu pendant la Coupe du monde l’avant le plus prolifique de l’histoire du XV de France (quinze essais). Une revanche de plus sur le destin pour le Basque, qui avait perdu ses galons en raison d’une grave blessure au genou au mois de juin 2021, après avoir surmonté deux fractures d’une omoplate en 2017 et 2018 qui avaient fait craindre une fin de carrière prématurée. La seule réserve, au vrai, que l’on pourrait poser sur la candidature d’Ollivon ? Ce serait bien sûr cette gêne au mollet qui l’a privé de terrain depuis deux semaines. Par simple précaution en prévision du Tournoi, nous jure-t-on du côté de Toulon. On serait plutôt enclin à le croire...