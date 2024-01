Information Midi Olympique. Le comité directeur de la LNR a scellé l’avenant au contrat liant la FFR et les clubs au sujet de la libération des internationaux. Elle sera effective dès le prochain Tournoi des 6 nations (2024) avec plusieurs ajustements majeurs. On y apprend aussi qu’un troisième match, face à l’Uruguay ou au Chili, pourrait être disputé cet été par les Bleus.

Mardi soir, le comité directeur de la Ligue nationale de rugby a entériné l’avenant au contrat signé il y a quatre ans entre la FFR et les clubs au sujet de la mise à disposition des internationaux pour le Tournoi des 6 Nations et la tournée d’été en Argentine. Comme attendu, plusieurs changements sont à attendre par rapport au premier mandat de Fabien Galthié : celui-ci, qui avait jusqu’ici quarante-deux joueurs à disposition pour préparer les rencontres internationales, n’en aura plus que trente-quatre en début de semaine.

Parmi ceux-là, vingt-huit seront conservés jusqu’au match et six rejoindront leurs clubs respectifs à partir du mercredi soir. Ils seront numériquement remplacés en tant que partenaires d’entraînement au sein du groupe France par des joueurs sélectionnés parmi les clubs de Top 14 autres que les quatre clubs (Toulouse, La Rochelle, Bordeaux-Bègles et Racing 92) comptant le plus de joueurs mobilisés par le sélectionneur.

Dans la mesure du possible, la FFR s’efforcera d’organiser une rotation entre les partenaires d’entraînement mobilisés les mercredi et jeudi à Marcoussis. Pour rappel, la liste des trente-quatre joueurs amenés à disputer le Tournoi sera dévoilée mi-janvier par Fabien Galthié, pour un rassemblement prévu dans l’Essonne aux abords du 20 janvier.

"France développement" et un troisième match pour la tournée d'été

La tournée en Argentine, où sont prévus deux matchs face aux Pumas (6 et 13 juillet) ne concernera que les joueurs peu ou pas sollicités pendant le Tournoi des 6 Nations 2024 quand les finalistes du Top 14 2023-2024 seront ménagés par Fabien Galthié et son staff, qui se déplaceront donc en Amérique du Sud avec une équipe dite de "développement".

À partir du 18 juin, un premier groupe de vingt-huit joueurs sera rassemblé pour préparer un match face aux Barbarians britanniques et une semaine plus tard, cette sélection complétée par des joueurs issus des clubs vaincus en demi-finale du Top 14 sera réévaluée à quarante-deux individus pour les quinze jours de la tournée estivale.

À noter, enfin, qu’un troisième match pourrait entre les deux tests être disputé par les Bleus en Amérique du Sud : en guise d’adversaire, il serait aujourd’hui question du Chili ou de l’Uruguay, récemment mondialistes. Lundi, le comité directeur de la FFR devrait valider les propositions de la Ligue.