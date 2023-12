Après deux défaites en Investec Champions Cup et une en Top 14, à Paris, La Rochelle a retrouvé le chemin de la victoire contre le Stade toulousain, 29-8. Les Maritimes ont aussi vu Grégory Alldritt jouer sa première rencontre de la saison avec le maillot jaune et noir. Toulouse, venu avec une équipe remaniée, s'est logiquement incliné.

Sept mois ont passé depuis la dernière finale du Top 14. Les Toulousains ont eu le temps de fêter leur titre, l'équipe de France de se manquer en quart de finale de la Coupe du Monde et les Rochelais de se remettre d'une certaine percée de Romain Ntamack.

Sept mois ont passé, bien des choses ont changé donc. Et le statut des deux équipes aussi, au moment du coup d'envoi. Les Rochelais sont neuvièmes, encore loin des places qualificatives. Rien de rédhibitoire à ce moment-là de la saison, mais le sursaut est attendu, pour cette équipe désormais habituée à la gagne. Rien de tel que son plus grand rival, pour se remettre en selle.

Dominateurs de bout en bout, les Rochelais ont retrouvé le chemin de la victoire face à des Toulousains en grande difficulté (29-8). Cinq points qui font autant de bien aux têtes qu'au classement, pour le retour de leur capitaine !



Malgré une équipe remaniée, les Toulousains se montrent joueurs dès les premiers instants du match. Les leaders sont laissés au repos, mais les titulaires sont revanchards. De retour de blessure, rétrogradés dans la hiérarchie ou simplement surmotivés, ils entament fort le match. En zone de marque, ils se permettent même d'insister en touche, sans première les points au pied. Le choix n'est pas payant, mais laisse tout de même transparaître un certain état d'esprit. Pas de quoi impressionner les Rochelais toutefois.

La Rochelle sanctionne le manque de réalisme adverse

Progressivement, les doubles champions d'Europe prennent le contrôle de la partie. Au quart d'heure de jeu, sur leur première incursion dans le camp toulousain, ils bénéficient d'un essai de pénalité, après un pilonnage en règle de la ligne d'en-but (14e, 7-0). Brennan écope même d'un carton jaune.

La machine jaune et noire est lancée. Dans son style caractéristique, qui a fait sa force les années passées, les Rochelais enchaînent les groupés pénétrants, et insistent au près avec ses puissants avants. Juste avant la pause, Levani Botia récompense le travail de tous ses coéquipiers. Sur une mêlée au centre du terrain, le huit de devant progresse. Boudehent relève le ballon et Leyds est trouvé dans son couloir en quelques passes. À l'ancienne, il frappe un coup de pied de recentrage. Seuteni a tout suivi, il offre l'essai à son troisième-ligne, présent à l'intérieur (38e, 17-3). Trois minutes plus tard, alors que la sirène a retenti, Graou et les siens tentent de relancer un dernier ballon, depuis leur moitié de terrain. La passe de Germain est interceptée par Bollengier, à vingt mètres de l'en-but. Le jeune ailier n'a plus qu'à finir le travail (42e, 24-3). À la pause, La Rochelle vient de faire le plus gros du travail.

Alldritt de retour

En quarante minutes, La Rochelle vient de se remettre la tête à l'endroit. Un quatrième essai signé Leyds (51e, 29-3) tue définitivement tout suspens. Outre l'ampleur du score, c'est le retour de Grégory Alldritt qui crée la sensation ce soir. En pause depuis le quart de finale perdu avec les Bleus, le Gersois fête son retour. Il se met rapidement dans le sillage de son équipe, puissant et conquérant. L'intensité ne faiblit pas et la défense toulousaine est aux abois. Réduite à plaquer, elle commet un nombre impressionnant de fautes. Impossible de rivaliser. En toute fin de match, Vergé sauve l'honneur des siens avec un essai opportuniste, en contre (82e, 29-8).

Forts de cette victoire bonifiée, les troupes de Ronan O'Gara se replacent au classement. Ils pointent à la huitième place, à deux points du Top 6. Et à un point du Stade toulousain. La course contre la montre a commencé.