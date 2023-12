Dans les bas-fonds offensifs à bientôt mi-saison, l’attaque maritime est en partie plombée par un déchet technique manifeste. Et indécent pour un effectif de ce standing.

Deux cent deux points marqués en dix sorties de Top 14. Soit autant que Perpignan et moins qu’Oyonnax (209). Deux clubs qui, sans leur faire injure, ne jouent habituellement pas dans la même cour que l’élève maritime, d’ordinaire parmi les plus studieux. Le cadre est planté. Et piquant. À ce stade de la saison, le Stade rochelais de Ronan O’Gara reste loin des standards courants des candidats au Brennus, une constellation dont il fait naturellement partie depuis maintenant plusieurs exercices. La faute, entre autres, donc, à un bilan offensif bien terne. Le onzième de la division.

Sur les bords de l’Atlantique, en face de l’Ile de Ré, beaucoup ont arrêté de compter le nombre de ballons tombés vers l’avant et d’erreurs techniques. Si bien que le plan - évoqué par le responsable de l’attaque Sébastien Boboul dans ces mêmes colonnes l’été dernier - visant à "tendre vers le jeu millimétré du Leinster", qui a fait si mal aux Toulousains ces deux dernières saisons, paraît lui-même… en plan. Tout du moins temporairement, le temps de retrouver une confiance ébranlée par la frêle dynamique : quatre victoires en douze matchs, toutes compétitions confondues.

Trop d’hésitations

Samedi soir dernier, à l’issue d’une énième partie où la bande à O’Gara a cafouillé tonne de munitions sur la pelouse parisienne du Stade français (18-13), le manager irlandais a causé imprécisions, évidemment. Une notion derrière laquelle il entraperçoit les symptômes du cercle vicieux qui menace son groupe. Ou quand, à force d’avoir peur de mal faire, La Rochelle se mue en une équipe lisible, lente, hésitante. "J’aimerais que l’adversaire ne sache pas qui va recevoir le ballon et à quel moment le joueur qui le reçoit va être tranchant […] On manque de vitesse. Certains joueurs sont en souffrance. J’aimerais les libérer."

Ce n’est pourtant pas faute, la semaine, de bousculer les troupes, reconnaît Jules Favre : "Ronan nous répète assez qu’il faut qu’on se prenne en main individuellement. Et, qu’une fois que tout le monde fera les efforts, changera une petite chose de son quotidien qui va casser un peu notre routine… le positif de chacun va bénéficier au collectif. Il faut que chacun donne le meilleur de soi-même et pas le pire." À commencer par les trois-quarts dont il fait partie, trop peu prolifiques (lire ci-contre) jusqu’ici.

Confusion de rôles

Jonathan Danty s’inclut dans cette caste ronronnante. Si le centre bleu expulsé à Paris souligne que "les rebonds qui allaient dans notre sens il y a deux ans et la saison dernière n’y vont plus", le manque de maîtrise lui saute aux yeux. "On manque de discipline, on a pas mal de déchets et c’est ça qui nous dessert. On se cherche encore, on fait des erreurs sur des mouvements qu’on voit régulièrement dans la saison, on ne connaît pas réellement tous nos rôles… c’est tous ces petits détails-là qui font qu’on manque de confiance. Parfois, on essaye de faire le travail de quelqu’un d’autre. Alors que faire son boulot sur un terrain de rugby, c’est déjà assez dur comme ça. Tout ça entraîne une spirale négative qui fait qu’on peut paraître en doute." La qualité intrinsèque de l’effectif rochelais est de nature à vite dissiper ces désordres du moment. Mais il s’agirait de ne plus trop traîner en route.