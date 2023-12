Ce samedi soir, Grégory Alldritt va fêter son retour à la compétition avec La Rochelle face à Toulouse. En conférence de presse, Clément Poitrenaud s'est exprimé sur le retour du numéro huit international.

Il est attendu comme le Messie. Après deux mois et demi de vacances, Grégory Alldritt va retrouver le Top 14 ce samedi soir. Et pour son retour, le numéro huit international ne fait pas les choses à moitié puisque c'est le Stade toulousain qui va poser ses valises sur le parking du Stade Marcel-Deflandre.

Titularisé face à Toulouse samedi (21h05), pour le choc au sommet de cette 11e journée de Top 14, Uini Atonio estime que l’urgent réveil rochelais passera par l’exemplarité des leaders dont il fait partie.



Ce vendredi, Clément Poitrenaud a été interrogé sur le fait d'affronter Alldritt lors de cette 11ème journée de championnat. "S'ils ont décidé de le faire revenir plus tôt pour jouer contre nous, c'est que quelque part, ils nous craignent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle", a déclaré l'entraîneur des arrières haut-garonnais, des propos relayés par nos confrères de La Dépêche du Midi.

"C'est un garçon qui compte dans le groupe rochelais"

Ce n'est un secret pour personne, Alldritt est un des patrons du groupe maritime, si ce n'est LE patron. Et ça, Poitrenaud le sait bien : "Il est forcément un joueur phare de La Rochelle et de l’équipe de France. C’est un garçon qui compte dans le groupe, qui est souvent décisif."

L'ancien arrière ou ailier haut-garonnais a ensuite poursuivi : "C’est un joueur supplémentaire, de haut niveau, qui va composer cette équipe. On connaît leurs qualités, on sait l’accueil qui nous sera fait là-bas… On n'aura pas de surprise, mais c’est une menace supplémentaire. À nous de la prendre en compte et de faire en sorte qu’on puisse contrer toutes ses qualités."

Amputés de nombreux internationaux, les Toulousains, actuellement septièmes de Top 14, ont l'occasion de retrouver les six premières places, qualificatives pour la phase finale.