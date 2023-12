La large victoire obtenue par La Rochelle face à Toulouse (29-8), ce samedi, a été marquée par les belles performances de Paul Boudehent, Quentin Lespiaucq ou encore Levani Botia. À l’inverse, Baptiste Germain et Ange Capuozzo n'ont pas eu le rendement espéré côté visiteurs.

Les tops

Paul Boudehent

Placé en numéro 8 pour la deuxième fois de la saison, l’international a rappelé tout ce qu’il pouvait apporter à ce poste : sa capacité à gagner des ballons balle en main a été primordiale, au fil de sa douzaine de charges. Sa force lui a aussi permis d’arracher un ballon des mains de Joshua Brennan (36e) et de mettre à mal les groupés-pénétrants adverses.

Levani Botia

Le flanker est plus qu'une valeur sûre pour l'effectif maritime, ce qui n'est plus à prouver : il a encore été précieux dans le jeu au sol, émérite en défense et investi dans le jeu courant. Il a été récompensé d'un essai, inscrit comme le centre qu'il était. Son alter ego en troisième ligne, l'hyperactif Judicaël Cancoriet, mérite aussi citation.

Quentin Lespiaucq

Le talonneur est un élément précieux de l’effectif maritime. Ce samedi, il a encore été précis au lancer et actif dans le jeu courant : on l’a vu charger à maintes reprises, plaquer à tour de bras et aussi récupérer quelques “coups” défensivement parlant. En termes d’apport, sa contribution à la domination rochelaise en mêlée mérite d’être signalée.

Nathan Bollengier inscrit le troisième essai rochelais juste avant la pause. Icon Sport

Nathan Bollengier

Le jeune ailier se souviendra longtemps de ce 30 décembre qui l’a vu inscrire son premier essai en Top 14 à domicile, quatre mois après une première réalisation à Montpellier. Son interception sur un lancement prévisible, juste avant la pause, a été un des tournants de la partie. On l’a aussi vu impliqué en défense et à son avantage dans le jeu aérien. L’espoir est une solution intéressante et nouvelle sur le fond du terrain.

Les flops

Baptiste Germain

C'est peu dire que le numéro 10 n'a pas été inspiré ce samedi. Certes peu aidé par un pack en difficulté, l'ouvreur a multiplié les choix hasardeux et les tergiversations. Sa passe interceptée juste avant la mi-temps par Nathan Bollengier, après la sirène en première période, est symptomatique, tout comme son renvoi précédant. Son envie de jeu et son enthousiasme ne sont pas à remettre en cause, cependant.

Dominateurs de bout en bout, les Rochelais ont retrouvé le chemin de la victoire face à des Toulousains en grande difficulté (29-8). Cinq points qui font autant de bien aux têtes qu'au classement, pour le retour de leur capitaine !



Ange Capuozzo

Les supporters toulousains attendaient beaucoup du retour à la compétition d’Ange Capuozzo, près de deux mois après sa dernière apparition en rouge et noir, assortie d’un essai face à Perpignan. Force est de constater que l’ailier n’était pas dans un grand jour : il a commis un en-avant sur un des rares ballons d’attaque à sa disposition, été dominé par Bollengier dans les airs (27e) et pris à défaut par Dillyn Leyds en défense (51e) sur le quatrième essai rochelais. Il a été remplacé dans la foulée. Un match à oublier pour l’international italien.

Rodrigue Neti

Le pilier gauche était opposé à ce qui se fait de mieux en mêlée en Top 14, à savoir l’axe Atonio-Skelton. Si on le sait généreux dans l’effort, Rodrigue Neti n’en a pas moins vécu une soirée délicate avec trois pénalités à son encontre. Son engagement dans le jeu aura été vain.