Revivez les plus beaux essais de la première phase de Champions Cup ! Du Bourgarit de gala pour Kerr-Barlow, Barré se la joue en solo ou encore Barassi conclut du beau boulot.

Après la bûche de Noël, vous reprendrez bien un peu de beau jeu ? Alors c'est avec joie qu'on vous remet les meilleurs essais de la première partie de Champions Cup. Des belles prises d'intervalles aux subtiles passes après contact en passant par d'intenses chevauchées, les joueurs de Top 14, Premiership et United Rugby Championship nous ont régalés au cours de ce premier bloc transcontinental.

Kerr-Barlow profite de l'exploit de Bourgarit

Sous le soleil sud-africain du Cap, les Rochelais se sont inclinés d'une courte tête (21-20) lors de leur deuxième match de poule. Pour autant, les hommes de Ronan O'Gara l'ont fait avec la manière, à l'image de ce superbe essai maritime. Sur une touche, le lanceur redevient possesseur et fait valoir toutes ses qualités athlétiques. Alors qu'il voit un espace, Bourgarit s'y engouffre et déborde même le défenseur revenu en dernier rideau. Il sert parfaitement Kerr-Barlow qui n'a plus qu'à aller aplatir.

Barré traverse le terrain en solo

Quelle action de la part du jeune joueur parisien. En forme internationale depuis le début de la saison, Léo Barré réalise une action de grande classe face aux Tigres de Leicester. En partant de ses 22 mètres, il tente un par-dessus parfaitement réalisé et fait parler sa vitesse pour déposer toute la défense anglaise. Il inscrit là son troisième essai de la saison.

Bordeaux, c'est le Brésil

Ce n'est pas nouveau et on le voit depuis le début de la saison, Bordeaux c'est spectacle. L'ADN instauré par Yannick Bru doit ravir les supporters girondins tant les attaques de l'UBB sont impressionnantes et mettent sur le reculoir toutes les défenses qui s'y frottent. Avec une armada d'arrières incroyables (Lucu, Jalibert, Moefana, Depoortere, Penaud, Bielle-Biarrey, Buros), le ballon ne cesse de bouger aux quatre coins du terrain et tout le monde s'en donne à cœur joie. Regardez donc l'essai marqué par Maxime Lucu, encore bien placé, contre Bristol à Chaban-Delmas à la 40ème seconde de notre vidéo.

Sale sur le gong

Troisième de la poule 4, Sale s'est incliné pour son deuxième match sur la pelouse du Leinster (37-27). Mais en toute fin de match, alors que la sirène avait retenti, les coéquipiers de Veainu ont offert un dernier essai aux Sharks. C'est par Tom Curtis, entré en jeu, que les Anglais ont marqué les derniers après un gros travail de Aaron Reed. Sale se place troisième à mi-parcours de la phase de poule.

Barassi finit une action à la toulousaine

Jeu de mains, jeu de Toulousains. Et bien dans cette dernière séquence, on peut y voir les protégés d'Ugo Mola respecter parfaitement l'adage. Ballon de récupération, Thomas Ramos se défait d'un plaquage et Antoine Dupont franchit. Rien de bien nouveau me direz-vous. Juste après, le numéro 9 sert Alexandre Roumat qui lui remet en une-deux. Dupont décale le bien agile Neti qui lui sert Barassi. Le centre toulousain passe dans un trou de souris et file sous les poteaux.

Pour rappel, les deux premières journées ont eu lieu au mois de décembre et on peut déjà en tirer certains enseignements. Bordeaux-Bègles et Lyon sont aux deux premières places de la poule 1 et se mettent en bonne posture pour la suite, tout comme le Stade toulousain qui domine la poule 2. En ce qui concerne la poule 3, Bayonne et Toulon sont à la peine, idem pour la Rochelle et le Stade français coincés au fond de la poule 4.